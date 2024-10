Franco Colapinto disputa la tercera práctica y la qualy del GP de México: a qué hora y cómo verlo

colapinto

Desde las 14.30 horario argentino disputará la tercera prueba del GP de México y la qualy será a las 18 para quedar a punto para la fecha 20 del calendario de la F1 en 2024. En Bakú terminó octavo y en Austin décimo, lo cual ya indica que, habiendo corrido solo cuatro ya sumó puntos.

Para poder ver la carrera, pero también las prácticas y la qualy será necesario tener TV y poner Fox Sports, así como también por streaming por intermedio de las plataformas Disney + y F1 TV Pro.

La carrera principal será en el autódromo Hermanos Rodríguez el 27 de octubre a las 17. En lo que es la tabla general de los equipos, Williams está octavo con 17 puntos. Mientras que en la de pilotos, Colapinto está último con 5 puntos.

Los 2 motivos por los que Franco Colapinto puede ilusionarse con correr en la Fórmula 1 en 2025 para Sauber

Franco Colapinto es la nueva revelación de la Fórmula 1. El piloto argentino, quien se subió al monoplaza de Williams para reemplazar a Logan Sargeant, sumó puntos en dos de las cuatro carreras que disputó y cosechó elogios no solo de su propio equipo, sino también de otras escuderías y competidores.

Sin embargo, este gran desempeño aún no le garantiza una butaca para 2025. Franco ya sabe que no tendrá lugar en Williams, que confirmó a Alex Albon y a Carlos Sainz. El jefe del equipo, James Volwes, está muy interesado en que no pierda continuidad y evalúa cederlo a préstamo a otra escudería.

La posibilidad más concreta para el argentino es la de sumarse a Sauber, que hasta ahora firmó contrato con un solo piloto, Nico Hulkenberg, y tiene una butaca disponible. No será fácil, ya que tendrá que disputar el lugar con otros candidatos como Valtteri Bottas, Gabriel Bortoletto y Mick Schumacher.

En este contexto, Colapinto tiene dos motivos para ilusionarse con correr la Fórmula 1 en Sauber en 2025. Por un lado, los dos pilotos que actualmente están en el equipo, el italiano Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou, de momento no tienen contrato de cara a la próxima temporada.

Por el otro, Sauber se encuentra en medio de una fuerte reestructuración, ya que en 2026 pasará a manos de Audi. Un piloto novato como Colapinto, con un gran desempeño, un futuro prometedor y varios sponsors de primera línea, podría ser una apuesta interesante para el año que viene.