En Vivo
11 de julio de 2026 Inicio

Fiebre por la Selección: el alcalde de Kansas se sumó al banderazo argentino al ritmo del bombo

Lucas Quinton sorprendió a todos, se metió en medio de la concentración de los hinchas de la albiceleste y se llevó una histórica ovación.

Por
El alcalde de Kansas fue por unas horas un hincha más de la Selección argentina.

El alcalde de Kansas fue por unas horas un hincha más de la Selección argentina.

Redes sociales / Imagen mejorada con la IA

La hinchada de Argentina en el Mudial 2026 no tiene fronteras. Esta vez los fanáticos sumaron al alcalde de Kansas City al banderazo en la antesala del partido de la Selección argentina ante Suiza por cuartos de final.

El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.
Te puede interesar:

Los Pumas vencieron 35-21 a Gales y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship

Al grito de "el alcalde es argentino", se vio a Lucas Quinton tocando un bombo en medio de una multitud con la camiseta albiceleste, y protagonizó un momento único que se volvió viral en redes de forma inmediata.

Como es costumbre, la concentración de los fanáticos de Lionel Messi y la Scaloneta se llenó de simpatizantes argentinos y de todo el mundo que alentaron al equipo de Lionel Scaloni con banderas, camisetas y cánticos y revolucionaron las calles de la ciudad estadounidense.

La sorpresa no fue solo la presencia del político, sino también su activa participación: tomó un bombo y bailó al ritmo de los hinchas y el grito de "el alcalde es argentino". Otra particularidad de la fiesta argenta en el Mill Creek Park fue que el instrumento de percusión estaba ploteado con la cara de Diego Armando Maradona.

Noticias relacionadas

Sebastián Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023 y ganó siete títulos.

Bomba de Boca: hay acuerdo para el regreso de Sebastián Villa

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Jayden Adams. 

Las hipótesis sobre la sorpresiva muerte del futbolista Jayden Adams: qué se sabe

Jayden Adams venía de ser la gran figura en la final de la Champions de la CAF. 

Conmoción por la muerte de Jayden Adams: qué dice el comunicado

Argentina: un país donde el Mundial es literalmente todo.

La Scaloneta cierra la grieta: para el 80% de los argentinos, el Mundial generó "un clima de unión"

Boca despidió a Rattín en redes sociales. 

El mensaje de Boca por el fallecimiento de Antonio Rattín: "Hasta siempre, Rata"

play

Luto en el fútbol: murió Antonio Rattín, histórico emblema de Boca y de la Selección argentina

últimas noticias

Nicolás Occhiato habló sobre cómo está su relación con Messi y la Selección.

Nico Occhiato reveló como está su relación con Messi tras el escándalo de Flor Peña: "Hablamos..."

Hace 3 minutos
play
Alfano dio detalles de su relación amorosa con Maradona.

"¡Fui Dios!": el romance secreto de Graciela Alfano con Diego Maradona que terminó con un "milagro"

Hace 54 minutos
Vanesa Carbone le dedicó un extenso mensaje a Martita.

Vanesa Carbone reaccionó a los dichos de Marta Fort sobre las novias de su padre: "Jamás formé parte de esa mentira"

Hace 1 hora
Tomás Cataldi hizo un descargo tras la denuncia. 

Habló el hijo de la influencer Geraldine Mayer tras denunciar maltrato psicológico: "Ya estaba cansado"

Hace 1 hora
play
El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.

Los Pumas vencieron 35-21 a Gales y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship

Hace 1 hora