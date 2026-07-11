Fiebre por la Selección: el alcalde de Kansas se sumó al banderazo argentino al ritmo del bombo

La hinchada de Argentina en el Mudial 2026 no tiene fronteras. Esta vez los fanáticos sumaron al alcalde de Kansas City al banderazo en la antesala del partido de la Selección argentina ante Suiza por cuartos de final.
Lucas Quinton sorprendió a todos, se metió en medio de la concentración de los hinchas de la albiceleste y se llevó una histórica ovación.
La hinchada de Argentina en el Mudial 2026 no tiene fronteras. Esta vez los fanáticos sumaron al alcalde de Kansas City al banderazo en la antesala del partido de la Selección argentina ante Suiza por cuartos de final.
Al grito de "el alcalde es argentino", se vio a Lucas Quinton tocando un bombo en medio de una multitud con la camiseta albiceleste, y protagonizó un momento único que se volvió viral en redes de forma inmediata.
Como es costumbre, la concentración de los fanáticos de Lionel Messi y la Scaloneta se llenó de simpatizantes argentinos y de todo el mundo que alentaron al equipo de Lionel Scaloni con banderas, camisetas y cánticos y revolucionaron las calles de la ciudad estadounidense.
La sorpresa no fue solo la presencia del político, sino también su activa participación: tomó un bombo y bailó al ritmo de los hinchas y el grito de "el alcalde es argentino". Otra particularidad de la fiesta argenta en el Mill Creek Park fue que el instrumento de percusión estaba ploteado con la cara de Diego Armando Maradona.