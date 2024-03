Feminismo en jaque: la lucha por conservar los espacios ganados en el deporte

En medio de un nuevo gobierno que parece reabrir discusiones que parecían zanjadas, Barbuto dialogó con C5N.com sobre los desafíos que se presentan en un contexto que se plantean la puesta en marcha de Sociedades Anónimas en el Deporte; la falta de políticas con perspectiva de género y discursos de odio.

Lucía Barbuto Banfield Durante su presidencia, Barbuto reconoció episodios de violencia política.

La dirigente asumió en octubre de 2018, año bisagra para los feminismos en argentina y que estuvo caracterizado principalmente por un fuerte avance de "la ola verde". Barbuto reconoció que este fenómeno "inclinó la balanza" para propiciar su elección: "Me tocó por suerte asumir durante la ola del feminismo, creo que eso ayudó".

En esa misma línea, la expresidenta reflexionó sobre el lugar que ocupan las mujeres y las disidencias en medio de la disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se oficializara la prohibición del lenguaje inclusivo y se volviera a poner en escena la Ley del Aborto, sugiriendo específicamente una posible derogación. "Los feminismos históricamente dan luchas, sí pensábamos que teníamos muchas conquistas ganadas y este último tiempo nos dimos cuenta que todo debe ser constante. La lucha tiene siempre que estar alerta, y tenemos que estar unidas porque nunca sabés cuándo se pueden vulnerar los derechos", opinó.

Barbuto, a pesar de haber resumido que su experiencia fue "100% positiva", admitió que no le fue sencillo tomar ese lugar de líder porque "nunca es fácil en los ámbitos machistas". Además, agregó: "Me ha tocado vivir episodios de violencia política, sobre todo por la oposición. Me pegaban solo porque era mujer y porque no encontraban maneras de criticar la gestión".

No obstante, la dirigente realizó una salvedad: "Tuve equipo fuerte de hombres y mujeres que me han acompañado. Formé redes y sé que el camino fue más fácil para mí que para las que vinieron antes. Me gustaría tomar todo lo que me pasó a mí para que las mas jóvenes puedan ejercer la política de una manera más sana y sin violencia".

Barbuto, de esta forma, se definió a sí misma como una especie de "conejillo de Indias" para las próximas generaciones. "Las más experimentadas tenemos que luchar para que esa violencia política no genere miedo a las críticas en redes, hay que tratar de terminarlo. Mil veces he escuchado que las más chicas dicen 'no quiero meterme en la política del club porque a X la bardean todo el día en Twitter con el cuerpo'".

Barbuto Según ella, el máximo desafío fue mantener en pie el club durante la pandemia. Gentileza Lucía Barbuto

Entre un imaginario de posibilidades que pretenden generar espacios de desarrollo para las mujeres dentro de las dirigencias de los clubes, la expresidenta sugirió que "una ley de cupo en las comisiones directivas de los clubes es fundamental para dar un primer paso". Asimismo, insistió que este cupo se debe "reafirmar con gestión y capacidad, entendiendo que el logro de una es el logro de todas, para que seamos cada vez más".

Los clubes siguen de pie ante la amenaza latente de las sociedades anónimas deportivas

Ante las reiteradas menciones por parte del Gobierno a la intención de abrir la puerta a la sociedades anónimas deportivas, Lucía Barbuto manifestó que como presidenta dejó asentado en asamblea que Banfield no sería nunca una SAD porque "es parte del estatuto y la idiosincrasia".

"Somos un club social alejados del fin económico que persiguen las SAD, financieramente no te cierra de ninguna manera. Tenemos actividades y acciones que llevamos a cabo y obras porque es necesario y no porque te puedan dar un rédito económico. Es una ideología que compartimos con todas las CD", aseveró.

En esa línea, la expresidenta indicó que "a partir de este desfinanciamiento se pierde la mirada del deporte como un bien social porque se lo evalúa como un gasto innecesario. Nos atraviesa mucho la realidad", opinó. A la vez, sostuvo que "las personas que caminamos el deporte día a día lo entendemos porque somos el espacio de pertenencia, sostén y contención de una infinidad de nenas, nenes y familia".

Y refutó: "En los clubes se detectan casos de abuso y violencia, cargamos sube, entregamos merienda y almuerzo... Para el que piensa que todo tiene que ser un número, un valor o un precio, lo que hacemos en los clubes es inviable".

La dirigente contó que en Banfield, al igual que muchos otros clubes, sufren el impacto de la inflación porque hay un sinfín de cuentas que pagar. "Estamos como todos igual, los clubes poniendo el hombro y tratando de salir adelante para mantenernos cerca de las familias y brindar ese rato de felicidad cuando venís al club o la cancha. Entre tanta tristeza, somos ese ratito de felicidad", cerró.