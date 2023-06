Fabrizio Angileri habló de su probable llegada a Boca: qué dijo

Según trascendió, la dirigencia de Boca tendría el visto bueno para empezar a negociar su llegada y las conversaciones estarían a cargo de Raúl Cascini. Al conocer la noticia, el usuario de Twitter @Gonzaloseb_ le envió un mensaje privado al jugador a través de Instagram: "¿Venís a Boca?".

"¡Hola loco! ¡Es todo falso esa noticia! Saludos", le contestó Angileri. El hincha le expresó su decepción. "Hola, gracias por responder. Me ilusioné por un rato, jajaja", escribió. El jugador decidió enviarle un mensaje de voz que el joven luego compartió en sus redes sociales.

"No, Gonzalo, de nada. No, pasa que a los que me escriben les trato de explicar porque inventan esas noticias. Es raro, ¿viste? Me tomó de sorpresa, porque yo nada que ver, estoy acá en España, tengo cuatro años más acá", explicó Angileri, dando a entender que continuará en el Getafe.

"Nada, ¿viste? Te respondo como para que sepas que es todo falso la noticia esa. No sé por qué, qué sentido tiene haberla puesto", agregó. El usuario compartió la conversación con el mensaje "Fue lindo mientras duró", y el emoji de un corazón roto.