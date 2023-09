Escándalo en Reserva: Rosario Central no se presentó al clásico con Newell´s y podría perder los puntos

El clásico entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, que se iba a disputar este miércoles a las 11, fue suspendido una hora antes del comienzo luego de que la delegación ‘canalla’ decidiera no presentarse en el Coloso.

La dirigencia de Central asegura que "no están dadas las condiciones para disputar el encuentro" y denuncian que Newell’s decidió, de manera unilateral con la Seguridad, que haya 6 mil hinchas leprosos custodiados por 96 efectivos tras una reunión. Esto fue informado hace dos días, a través de las redes sociales de Newell’s. Sin embargo, los dirigentes canallas no tenían la información oficial.

A pesar de esto, el conjunto de Facundo Quiroga decidió presentarse junto a los árbitros y firmar la planilla correspondiente, por lo que se le dará por perdido el encuentro al elenco azul y amarillo.

Rosario Central argumentó que "no hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales. Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas".

Al mismo tiempo, la institución canalla afirmó que "no se respetó el principio de reciprocidad. Para el clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público. Esto, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante.

"Rosario Central desconoce, porque no fue informado, cuáles son los detalles del operativo de seguridad para un partido que tendrá 5 mil hinchas en una tribuna. De esta manera, Rosario Central no cuenta con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro Clásico. Va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio Clásico rosarino, realizando un trabajo en conjunto entre las instituciones cómo se venía llevando a cabo hasta ahora, respetando a los clubes y a su gente", concluyó.

La primera versión sugería que Central podría perder los puntos, aunque minutos más tarde la Liga Profesional informó que trabaja en la reprogramación del partido.