Escándalo en la Liga española: Martín Demichelis explotó contra un periodista Tras la derrota frente a Elche por 2-1 en un duelo clave por la permanencia, el entrenador argentino tuvo un fuerte cruce con un cronista partidario en la conferencia de prensa. Por + Seguir en







Demichelis perdió un duelo clave por la permanencia.

No son las mejores horas para el entrenador argentino Martín Demichelis, a cargo del Mallorca de España. Tras la derrota por 2-1 frente a Elche en el estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 29 de La Liga, en un duelo clave por la permanencia, el exjugador de River explotó en la conferencia de prensa y apuntó contra un periodista partidario: "Ocupate de lo tuyo y yo de lo mío", aseveró.

A tan solo nueve fechas de finalizar el campeonato y en puestos de descenso, el equipo mallorquín que comanda el argentino perdió un duelo clave en su visita al Elche y se ubicó en el puesto 18. Sin embargo, los flashes apuntaron al director técnico, que tuvo un explosivo entredicho con un cronista que sigue la campaña del club.

elche mallorca A 9 fecha de finalizar el torneo, Mallorca de Demichelis se encuentra en puestos de descenso. "No hay secretos y soy frontal, y te lo digo porque sos mallorquín. Ocupate de lo tuyo y yo de lo mío, porque hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos. Le dijiste que no iba a jugar, y sabés a quién me refiero perfectamente", sorprendió el DT al responder una pregunta del periodista Juanmi Sánchez, quien cubre la actualidad del club español.

Además, disparó: "Tu tarea por un lado, mi tarea por otro lado, ¿está claro? La formación ni siquiera mi staff la sabía, la di hoy en el vestuario. ¿Con qué tutela, con qué certeza te da la posibilidad de escribirle a un jugador y decirle eso? Sabés de lo que hablamos porque yo vi hasta los mensajes. Así que no me influyas a un jugador emocionalmente para mal. Sabés de lo que hablamos. Vos sos grande y yo también. Me podés criticar cualquier sistema, pero la frontalidad no la voy a negociar nunca. Yo no me meto en tu trabajo".

Así, Demichelis cosechó su primera derrota tras el desembarco en el fútbol español, después de empatar insólitamente en su debut por 2-2 frente a Osasuna y superar 2-1 a Espanyol en la fecha anterior. Su equipo quedó con 28 puntos, al igual que Alavés, que mañana enfrentará a Celta de Vigo. Por su parte, Elche llegó a 29 unidades y salió de la zona roja. Su próximo rival será nada menos que Real Madrid, en la Isla Baleares.