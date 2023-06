Es hijo de un famoso peleador de 100% Lucha y hoy brilla en la selección juvenil de básquet

luchador

Poco antes, en 2004, había nacido su segundo hijo, el hoy famoso Lee. Que saltó a la consideración pública a principios del 2022 cuando se destacó en una selección menor, luego debutó con Gimnasia LP en la Liga Argentina (2da división nacional) y pocas semanas después fue citado a entrenar con la Selección Mayor. Eso le dio la chance de jugar en Atenas de Córdoba. Ahora volvió a la escena principal al ser una de las grandes figuras del seleccionado U19 que está en cuartos de final del Mundial de la categoría, en Hungría. Acá su historia.

Era el 20 de agosto del 97. Jeff recuerda bien el día que llegó al país. “La idea era estar un tiempito en Buenos Aires y seguir para Estados Unidos, con unos amigos. Pero me trataron tan bien que decidí quedarme”, recordó. Su físico portentoso y los conocimientos de lucha le permitieron hacer algunas presencias en TV, como en el show de Marcelo Tinelli. Luego llegó 100% Lucha, donde su rol era ser un noble guerrero Ashanti que peleaba para cuidar el oro de su pueblo. Se trataba de un luchador desconocido que viajó desde África a la Argentina. Con un físico imponente, con su escudo y lanza, los chicos -y los no tanto- lo conocieron como Musambe Tutu. “A mi familia siempre le gustó el deporte. Mi mamá era muy fanática, mi papá, mi hermano mayor es taekwondista y a mi siempre me gustó el boxeo, el fútbol y la lucha libre”, contó quien profesa la religión musulmana, igual que sus hijos.

Luego del éxito de TV fundó su empresa Lucha Extrema y en Tolosa, cerca de La Plata, creó una escuela de lucha libre en el club Villa Riviera, donde tuvo de alumnos a sus dos hijos. Hasta que el básquet los atrapó por completo. Ambos arrancaron en el club Sud América de Tolosa. “Siempre fui muy alto, les sacaba una cabeza o más a todos”, relata Lee, quien hoy, a los 18 años, mide 2m05, 20 centímetros más que el mayor, Jeffrey. A los 13, por consejo de un amigo, se probó en Gimnasia LP y quedó. Pese a que ya impresionaba con su talla, en el Lobo lo sacaron de abajo del aro y lo hicieron jugar en posiciones perimetrales para potenciar su físico y así fue que llegó a la selección platense, a los 15.

De a poquito, dentro del Lobo, fue haciéndose un lugar hasta debutar ganarse un lugar en el equipo principal que competía en la Liga Argentina, la segunda división nacional. En esa época ya se destacaba en selecciones menores, por su talla y potencial. Un pivote versátil que podía hacer más que bajar rebotes… Su padre, orgulloso, ya compartía sus imágenes en redes sociales mientras seguía en su gym, con Lucha Extrema y preparaba alguna gira internacional con otros luchadores.

“Siempre me preguntaron por mi papá y todavía sigue pasando, pero no me molesta. Al contrario, todo lo que hizo mi papá desde que llegó de Ghana me pone muy orgulloso”, explica sobre cómo es que lo presentaran más como el hijo de Musambe Tutu. El tema es que, a de poco, Lee se ha hecho un lugar por mérito propio. Como cuando, en febrero del 2022, Néstor el Che García, DT por ese entonces de la Selección Mayor, lo citó como sparring antes de una ventana clasificatoria para el Mundial. Ahí volvió a ser noticia a nivel nacional porque, además, se destacó en los entrenamientos junto a figuras consagradas como Carlos Delfino (ver foto).

“Walter Herrmann siempre me gustó, cuando era chico, y ahora mis referentes en la NBA son LeBron y Giannis, dos todoterrenos”, cuenta Lee, quien se considera tan argentino como ghanés. “Todo el tiempo estoy en contacto con mis familiares de allá y algún día me gustaría visitarlos”, admite quien dio otro salto en marzo de este año, cuando el Lobo lo prestó a Atenas de Córdoba, el gigante del básquet argentino que peleaba por salvarse del descenso, para potenciar su potencia interior. Lee respondió al desafío, jugando como ala pivote, más allá de no poder evitar la caída del club más ganador de la historia a la Liga Argentina.

Pocas semanas después quedó entre los 12 de la U19 y por estos días viene siendo una de las figuras argentinas en el Mundial que se está disputando en Debrecen, Hungría. En nada menos que el cruce de octavos de final, ante Brasil, sumó 20 puntos, 14 rebotes y 4 tapas, siendo el mejor durante los primeros tres cuartos. Luego, por el cierre angustiaste que vivió el equipo nacional, la figura terminó siendo el correntino Dylan Bordon. Además es el líder del equipo de Mauro Polla en eficiencia (19), puntos (16.8) y rebotes (9). Una actuación que permite ilusionarse con que sea, en un futuro no tan lejano, parte de la Mayor, sobre todo ante la necesidad de contar con internos con talla y versatilidad, dos virtudes de Aaliya.

“Sueño con vivir del básquet, me encantaría. Mi ilusión es llegar a la liga española, o a Europa, ¿por qué no también a la NBA?”, reconoce Aaliya que, por lo pronto, tiene un gran desafío con sus compañeros: este viernes, desde las 7.30, jugará contra España por un lugar en semifinales de este Mundial.