¿Era otro penal para San Lorenzo contra Boca? La polémica jugada entre Brey y Vombergar.

Leandro Brey se lanzó para achicar en un remate de Andrés Vombergar. El delantero se cayó y el Ciclón pidió la sanción de la pena máxima. El árbitro Pablo Echavarría no la fue a revisar al VAR.

