El sentido mensaje de Equi Fernández despidiéndose de los hinchas de Boca

“¡Hola bosteros! Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona”, comenzó el descargo que lo acompañó con un video donde no solo se lo ve con la camiseta azul y amarilla puesta desde que es niño sino también haciendo un breve resumen de sus mejores momentos dentro del campo de juego.

En el mismo le hizo un apartado a los hinchas, aquellos que “siempre están en las buenas y en las malas”: “¡Gracias por todo el cariño! ¡Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores! Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida!”.

Por último, el futbolista de 22 años que disputó 67 partidos y metió 2 goles con la camiseta Xenieze en su segundo ciclo, se despidió con una promesa que dejó la abierta la ilusión del hincha: “Espero volver a verlos pronto”.

Equi se formó como jugador en Boca, equipo con el que debutó en 2021. Durante 2022 estuvo a préstamo en Tigre, para luego volver al club de La Ribera, con el que ganó dos títulos: la Copa Argentina 2019/20 y la Supercopa Argentina 2022.

Su próximo equipo será el Al Qadsiah de Arabia Saudita, que ejecutó su cláusula de salida, que era de 20 millones de dólares, más otros tres millones que servirán para abonar los impuestos y los porcentajes correspondientes.

Diego Martínez lamentó la partida de Equi Fernández: "Un jugador difícil de reemplazar"

El director técnico de Boca, Diego Martínez, lamentó la salida del mediocampista Ezequiel Fernández, quien ejecutó la cláusula de salida de 20 millones de dólares y continuará su carrera en Al Qadisiya de Arabia Saudita.

"A Equi me toca conocerlo de muy chico y tengo sensaciones encontradas. Me tocó compartir dos momentos importantes en su carrera: el paso con Tigre, donde tuvo un crecimiento muy grande y se empezó a transformar en el jugador que volvimos a disfrutar en estos siete meses. Le agregó a su juego el gol y pisar más el área rival", describió el entrenador sobre Equi.

Tras el empate 1-1 con Barracas Central en la Bombonera, Martínez remarcó que la partida del jugador deja un espacio muy difícil de cubrir, más allá de los refuerzos que han llegado al equipo para afrontar la Copa Sudamericana y la Liga Profesional: "Futbolísticamente hablando perdemos un jugador muy importante. La verdad es que, por sus características particulares, será difícil de reemplazar. Espero que tenga el destino que él quiere como futbolista y que pueda seguir creciendo".