El llanto de Jhonny Quiñonez en el banco de Independiente: entró por un lesionado, salió en el segundo tiempo y se quebró

El número 28 del Rojo disputó lo que restaba de la primera etapa y arrancó el segundo tiempo. Sin embargo, el rendimiento del oriundo de Quito no convenció al director técnico . Entonces, a los 13' del complemento determinó reemplazarlo por el delantero Santiago Hidalgo.

Tras jugar 47 minutos, el volante se retiró rumbo al banco de suplentes y rompió en llanto, ya que recibió silbidos de los hinchas. El jugador de 26 años siente que no puede terminar de explotar su potencial. Llegó a la institución de Avellaneda a principios de año, por pedido de Carlos Tevez, y acumula 10 encuentros y un gol (a Banfield, de penal).

"Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable”, había dicho en su momento el Apache. Tras su salida, llegó Vaccari y el ecuatoriano tuvo pocas oportunidades. ¿Podrá revertir la situación?

Las lágrimas de Jhonny Quiñónez en el banco de Independiente