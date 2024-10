El excampeón continental con Boca que sufrió el Corralito y perdió su trabajo con la pandemia

Pereda es el peruano que más títulos ganó con la camiseta de Boca. "Fue un gran logro salir de mi país y adaptarme a la Argentina, no es para nada fácil ese cambio. Llegué a Boca y me di cuenta de lo que representa esa institución a nivel mundial. Una cosa es conocerlo desde afuera, y otra siendo parte del club. Es espectacular jugar en Boca, es lo máximo que me pasó en mi carrera", aseguró a Infobae.

También confesó que su "mayor orgullo fue compartir cancha con (Juan Román) Riquelme", actual presidente del club. "Fuimos un grupo muy unido. Nos apoyábamos en todo y el cuerpo técnico era extraordinario. Se armó, especialmente, un lindo grupo humano. Por eso tuvimos los resultados que tuvimos", analizó.

La historia de resiliencia de Chino Pereda

En diciembre de 2001, luego de ganar su segundo título continental con Boca, el Chino Pereda fue una de las miles de personas que perdió sus ahorros en el Corralito implementado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. "Perdí mucha plata. Me mocharon un montón de dinero", recordó.

A pesar de que tenía varias propuestas para seguir en Argentina, el exjugador decidió abandonar el país. "Me quedé sin un peso. Entonces, me pregunté: ‘¿Qué voy a hacer acá? Para perder plata me voy a Lima y no vuelvo más’. Me fui para Perú porque estaba muy complicada la situación", explicó.

De regreso en su país, jugó cinco años en Universitario de Deportes y luego pasó a Cienciano, donde finalmente se retiró del fútbol profesional. Sin embargo, no se alejó de las canchas: durante 10 años fue coordinador de las divisiones menores del club Universidad César Vallejo, hasta que llegó la pandemia de Covid-19 y en 2020 se quedó sin trabajo.

"Hay que trabajar porque tengo muchos gastos", señaló en ese momento. "Tengo que pagar la casa, los impuestos y la universidad de mis hijos, además de la gasolina y la comida diaria. En la actualidad, los futbolistas ganan otro dinero que es muy distinto a cuando yo jugaba. Me hubiera gustado jugar en esta época. Qué lindo sería", reflexionó.