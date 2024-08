El entrenador de Los Pumas seven, durísimo con los JJOO: "No me quedo con nada de París"

El entrenador de los Pumas Seven, Santiago Gómez Cora , criticó fuertemente la organización de los Juegos Olímpicos y reveló las condiciones en las que vivió el Seleccionado argentino en París: “Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia . Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París ”, expresó.

En declaraciones al canal Deportv, Gómez Cora sorprendió con sus vivencias en la capital francesa y relató las condiciones deplorables que le tocaron vivir en la Villa Olímpica : “La verdad es que vi mucha hostilidad . No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón, hacer colas para comer o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia . Es un montón de ventaja”.

Embed "No me quedo con nada de París. Hostilidad en la calle, insultos. En la villa no había buena comida. Solo la experiencia y el placer de poder llevar al equipo argentino a la máxima competencia".



Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s en #DEPORTVCentral. pic.twitter.com/91fLNmP4pR — DEPORTV (@canaldeportv) July 31, 2024

El head coach de la Selección de rugby seven, que quedó eliminada en cuartos de final frente al local Francia, no ocultó su bronca y también apuntó contra las instalaciones en París: “Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad es que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que no servían mucho”, denunció.

“El edificio argentino no tuvo agua todo un día. Te doy más detalles: las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. La verdad que sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tengan esos estándares”, detalló el conductor de Los Pumas, quienes terminaron séptimos en la cita olímpica.

Para finalizar, Gómez Cora puntualizó un hecho a revisar por la organización y sugirió una ventaja que tuvieron los locales: “Tengo que decir que Argentina pierde por Argentina misma, pero también digo que Francia Seven (ganador del oro en los JJOO) entró a la Villa dos días antes de la competencia. No estaban ahí, estaban en un hotel, en otro lugar. Eso no se debería permitir”, finalizó.