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14 de julio de 2026 Inicio

Nadie lo sabía: revelaron detalles desconocidos sobre la camiseta que Maradona usó contra los ingleses en el Mundial 86

Una histórica e íntima reliquia irrumpió en la escena televisiva para revivir anécdotas en la previa del mítico choque.

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Un detalle sobre la legendaria camiseta de Diego contra los ingleses.

Un detalle sobre la legendaria camiseta de Diego contra los ingleses.

A pocas horas del decisivo choque del Mundial 2026 de la Selección argentina ante Inglaterra, la mística maradoneana volvió a irrumpir con fuerza en la escena pública. Invitada al programa La cocina rebelde, Claudia Villafañe sorprendió a todos al exhibir la camiseta suplente que Diego Maradona vistió en el legendario partido de México '86, captando la atención de la conductora Jimena Monteverde, quien exclamó de inmediato: “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”.

Hinchas escoceses caracterizados como Diego Armando Maradona, a quien agradecen por la Mano de Dios a los ingleses.
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La madre de Dalma y Gianina aprovechó la ocasión para desempolvar anécdotas de aquella histórica tarde azteca, revelando las insólitas cosas de utilería que se vivieron antes de salir a la cancha. “Esto fue en México ‘86. Ellos tenían que usar la camiseta azul, la de suplente, pero no tenían e Inglaterra jugaba con la blanca. Entonces fueron a buscar a Ciudad de México y lo que encontraron de la marca de la Selección fue esta”, detalló sobre la urgencia del momento.

La prenda cuenta con rasgos muy particulares debido a la improvisación extrema de aquella jornada. Según rememoró la invitada, el modelo conseguido de apuro presentaba colores disparejos y parches colocados a las corridas en la previa del partido: “Tiene dos colores diferentes, el número que es plateado y no tenían los escudos bordados. Entonces las mismas chicas que limpiaban en la concentración, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron”.

El recuerdo cobra una relevancia especial de cara al inminente cruce de semifinales de este año, donde el conjunto nacional volverá a utilizar aquella indumentaria alternativa frente al combinado británico. “Fue lo único que se consiguió y, por suerte, ganamos 2 a 0, así que... Y ahora juegan con la misma camiseta azul. Argentina pidió jugar con la camiseta azul, así que van a jugar con otro modelo, pero no va a ser la celeste y blanca”, destacó entusiasmada.

Este conmovedor homenaje televisivo no fue un hecho aislado en la antesala del torneo. A principios de junio, ya se había vivido una profunda emoción cuando la invitada llevó un recuerdo de Diego que movilizó a todo el estudio para contextualizar la importancia de la fecha: “El 29 de junio se van a cumplir 40 años, pero estamos en el mes del Mundial del ‘86″, había reflexionado sobre una reliquia que sigue despertando pasiones.

El recuerdo del Dibu Martínez de Maradona en la previa a la semi ante Inglaterra

Luego del triunfo por 3-1 frente a Suiza en Kansas por los cuartos de final, Emiliano Martínez ya palpita el histórico duelo que se viene. El arquero marplatense analizó lo que significa este choque trascendental y conectó el partido con la memoria colectiva del país. "En Argentina tienen que estar orgullosos como lo estamos nosotros. Es un partido especial por el pasado, siempre se hizo un clásico muy grande, también por lo que pasó con Diego", expresó el jugador en una charla con ESPN.

El futbolista de Aston Villa también se refirió a su fuerte vínculo con el territorio británico, donde reside hace más de una década y media y donde formó su familia. Sin embargo, el referente albiceleste dejó en claro que la competitividad está por encima de todo: "Hace 16 años que vivo ahí, mis hijos nacieron en Inglaterra. Le tengo cariño al país pero vamos a querer ganar".

Con el pase a la penúltima instancia asegurado, el héroe de Qatar 2022 valoró la exigencia de medirse contra las potencias en las instancias decisivas y la satisfacción de completar el calendario mundialista. "En una semifinal querés jugar con los mejores equipos. Cuando llegás a un Mundial te dicen que tenés que jugar los siete partidos, ahora hay ocho. Yo en los dos me quedé hasta el último día, es un orgullo", analizó sobre el trayecto de la Selección nacional.

El choque de cuartos ante los suizos significó un récord personal para el arquero, quien completó cuatro intervenciones clave a lo largo de los 120 minutos de juego, superando su marca previa de tres atajadas contra Cabo Verde. Fiel a su estilo aguerrido y listo para el desafío del próximo miércoles, el marplatense sentenció con confianza: "Donde hay presión y cuando las papas queman es cuando mejor me siento".

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