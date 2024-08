El duro cruce entre el Kun Agüero y Davoo Xeneize: "No necesito de nadie yo"

En una transmisión en vivo del exfutbolista y el streamer Martín Pérez di Salvo, más conocido como "Coscu", invitaron al xeneize a participar de la sesión, pero éste aseguró: “Estoy en stream. La verdad que no tengo ganas, amigo" . Entonces, el exjugador del Barcelona explotó: “Listo. Ya está. Davo, no querés hablar, listo. Yo tampoco te llamé, listo. Coscu te quiso hablar de onda, lo limpiaste, bien".

En su descargo, el comentarista deportivo advirtió al hincha del club de la ribera: 2¿Pero sabés qué pasa, Davo? La vuelta... nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. La vuelta... mirá que esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitás de nadie, eh, pero va a haber algún momento en que vas a necesitar de alguien”.

Coscu había dejado en claro que no tenía nada contra de sus colegas: "No es con ustedes, simplemente no tengo ganas, hoy después de que Boca pierda. Sepan entenderme, abrazo grande”, pero Agüero no lo escuchó.

Cuando Davoo supo de las críticas del Kun opinó ante sus seguidores: "Tenemos distintas manera de ver la vida. Estoy dando la cara. Hablé una hora de Boca, ya di mi opinión. No tengo por qué acceder a un Discord (plataforma de comunicación) por quién es. No. Porque si Boca hubiese ganado no me llamarían. Si quieren llamarme porque Boca perdió, no me interesa”, finalizó.

Esto dijo Davo dando entender que Kun Agüero es hincha de otro club pero no lo dice y hay gente que dice que Davo no le dio ningun motivo al Kun para enojarse

El influencer fue tajante: “Si estuviese pactado de antemano, bueno, pero no me manejo así. No quiero aceptar solo por presión de la gente o porque me ‘conviene’. A mí no me conviene, no necesito de nadie yo. Soy hincha de Boca, yo digo de qué cuadro soy”.