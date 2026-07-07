El gobierno de Paraguay rechazó las declaraciones de una senadora contra Kylian Mbappé

La legisladora Celeste Amarilla escribió mensajes contra el capitán de Francia. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, respondió el delantero de Real Madrid.

El Gobierno de Paraguay emitió un duro comunicado por la polémica desatada a raíz de los comentarios racistas y discriminatorios de la senadora Celeste Amarilla contra el francés Kilyan Mbappé, tras la eliminación de la Selección Albirroja en los octavos de final durante el Mundial 2026.

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Desde las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay aseguraron que “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla contra el delantero de Real Madrid “las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve ”.

En esa línea, aseguraron que desde el Gobierno “ reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación”.

En el mismo escrito, marcaron una clara diferencia con la reacción de la legisladora y aclararon que el país es una “República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado”, por lo que en ese contexto, las declaraciones de Amarilla “corresponde exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo” y “de ninguna manera representa la posición del pueblo paraguayo”.

En medio de la polémica, las polémicas declaraciones de Celeste Amarilla, el propio Kylian Mbappé le respondió a través de sus redes sociales.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, lanzó el delantero del Real Madrid

Al mismo tiempo, indicó que “por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó.