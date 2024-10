El día que una gloria del fútbol que jugó con Messi dijo que Mbappé "es el mejor de la historia"

Este ex jugador encendió la polémica y generó un debate intenso entre los amantes de este deporte.

Thierry Henry es uno de los grandes fanáticos de Lionel Messi, compartió equipo en Barcelona con el argentino y siempre se deshizo en elogios para con él. Sin embargo, ahora no dudó sobre la importancia de Kylian Mbappé en París Saint Germain y dijo, en mayo de este año, que es el mejor futbolista de la historia del club parisino.

Más de 200 tantos fueron los que convirtió Kylian en su paso por el PSG, para dejar huella y ganar todo en su país, aunque se quedó con la espina de no haberse coronado internacionalmente. Sobre esto, Henry expresó: “No voy a juzgarlo por no ganar la Champions, ojalá se le de algún día. Pero para mí, por cómo lideró al club y el impacto que ha tenido en todo el mundo, no ha habido nadie mejor“.

Thierry Henry Thierry Henry, gloria de la Selección francesa.

Messi vuelve a jugar en la Selección

messijpg Cuando vuelve Messi a jugar con la selección Argentina.

La "Pulga" ya volvió a disputar encuentros con el Inter Miami luego de la lesión ligamentaria que sufrió en su tobillo derecho en la final de la Copa América de este año ante Colombia. De hecho, a Messi solo le hicieron falta un par de partidos para volver a gritar campeón con el equipo que conduce Gerardo "Tata" Martino.

Ahora tendrá un nuevo desafío con la selección Argentina, la doble fecha de eliminatorias que se disputará este mes. El primer partido será en su día, el 10/10, ante Venezuela en condición de visitante y luego enfrentará a Bolivia el 15/10 en el Estadio Monumental, donde Argentina hará de local como es habitual pese a los rumores que hubo de cambio de sede.