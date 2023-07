La nueva revolución en el fútbol estadounidense ha comenzado. Leo Messi, el mejor jugador probablemente de la historia, decidió jugar en Estados Unidos luego de ganar el Mundial, nada menos, y eso generó una expectativa gigantesca, no sólo en el país sino el mundo. El operativo seducción no fue sencillo pero sí exitoso, aunque hay una condición que todavía no salió a la luz, ni generó polémica, pero en breve podría suceder: se trata de las dudas que tiene Leo Messi sobre jugar en canchas con césped sintético. Algunos incluso hablan de directamente una negativa del argentino.