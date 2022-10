El adiós de Gallardo a River: "Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar"

"Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este estadio. Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho. Mi vínculo no es de un año de contrato, mi vínculo con River es de toda la vida" , aseguró el DT ante más de 60 mil personas que llegaron a Núñez para agradecerle por los 14 títulos obtenidos, entre ellos la Copa Libertadores de 2015 y 2018.

Gallardo y las copas Gallardo junto a los trofeos obtenidos. Télam

Gallardo expuso el aprendizaje que recibió desde que comenzó su ciclo el 6 de junio de 2014: "River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, una forma de ser, de respetar. Nos ha tocado ganar, han sido cosas hermosas e imborrables. También nos ha tocado perder y ahí me sentí más orgulloso. La vida tiene eso, que te permite ser humano para equivocarte y tener más fuerza para seguir. Hemos sido un equipo de trabajo, de compañeros, hemos sido una gran familia".

En la misma línea, se dirigió hacia sus seres queridos: "Gracias a mi familia que me sostuvo en este tiempo". Y en ese momento, en un día tan especial se enfocó en Ana, quien falleció en noviembre de 2014: "La mujer que me dio la vida, que seguramente estará muy orgullosa sentada en algún lugar de privilegio allá en el cielo. ¡Feliz día a todas las madres en su día! A la mía la recuerdo con mucho amor, era la que esperaba que llegara de los entrenamientos, que me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Ella se sentaba en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. ¡Gracias vieja por darme la vida!".

El homenaje que le realizó la dirigencia

Las autoridades del Millonario le realizó un emotivo homenaje al Muñeco: colocó los 14 trofeos que consiguió el club, durante los ocho años y medio, en el círculo central. Además, la Copa Libertadores 2018, que River logró en Madrid ante Boca, fue colocado en el medio.

Luego, a través de la pantalla gigante del estadio, se emitió un video con los principales momentos del entrenador en la institución: desde el debut, pasando por los triunfos a Boca, la obtención de diferentes conquistas y declaraciones emblemáticas.

Gallardo River dirigencia El vicepresidente Matías Patanian y el presidente Jorge Brito le entregaron una plaqueta. Télam

Mientras observaba con atención las imágenes, Gallardo se quebró cuando se recordó el primer título: la Copa Sudamericana, que en ese momento se lo dedicó a su mamá Ana.

En la misma línea, luego Juan Fernando Quintero leyó un mensaje escrito en nombre de todos los hinchas, socios, futbolistas y dirigentes: "Gracias eternas por tu legado, por cada proeza, por vivir y jugar con grandeza (...) Gracias por los 14 títulos, por la gloria y por el 9 de diciembre que vivirá por siempre".

Los números de Marcelo Gallardo en River

Durante su etapa en River, Gallardo dirigió 423 partidos, de los cuales ganó 226, empató 111 y perdió 86. Consiguió 14 títulos, entre ellos siete internacionales:

Copa Libertadores: 2015 y 2018.

Copa Sudamericana 2014.

Recopa Sudamericana: 2015, 2016 y 2019.

Suruga Bank 2015.

Copa Argentina: 2016, 2017 y 2019.

Supercopa Argentina: 2017 y 2019.

Liga Profesional 2021.

Trofeo de Campeones 2021.

La palabra de Marcelo Gallardo en su despedida