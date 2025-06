La Comisión de Disciplina de la FIFA tomó una determinación severa, que no era esperada entre las autoridades del club de La Ribera. Por ello, presentarán un descargo ante la organización , con la intención de rebajar la pena contra Figal y que pueda estar en un hipotético cruce de octavos de final .

El volante español tuvo una tarde de terror en el Hard Rock de Miami. Primero fue reemplazado a los 17 minutos del primer tiempo debido a una nueva lesión muscular y luego, mientras se encontraba en el banco de suplentes, realizó una fuerte protesta contra el árbitro mexicano César Ramos, mientras revisaba en el VAR el penal de Carlos Palacios a Nicolás Otamendi. Por ese motivo, recibió la tarjeta roja.

Por su parte, el central dejó al equipo de Miguel Ángel Russo con 10 jugadores a los 43' del complemento. En ese momento, Figal le propinó una patada descalificadora al volante portugués Florentino Luis. Ante esta situación, el referí no dudó y lo mandó directo al vestuario. "Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión", escribió el zaguero en Instagram.

Las expulsiones de Ander Herrera y Nicolás Figal contra Benfica