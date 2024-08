Dramática definición del maratón femenino en París 2024: dos atletas tuvieron un roce a metros del final

Pero la dramática definición se dio a metros de las vallas que separan a las atletas del público: a metros de la llegada, cuando ambas ya se habían despegado de la keniata, tuvieron un roce y se desestabilizaron despertando la tensión de los admiradores.

Sin embargo, eso fue solo un toque que no impidió que la carrera continúe su curso normal y la corredora europea se quedara con el oro.

La atleta neerlandesa nacida hace 31 años en Etiopía puso así un broche de oro a su actuación olímpica, en la que sorprendió decidiendo participar en las tres pruebas de mayor distancia. Tuvo además el mérito de participar en el maratón este domingo a primera hora después de una final de 10.000 metros que acabó en la noche del viernes, por lo que el tiempo de recuperación que tenía era muy reducido, de apenas 35 horas.

“No ha sido fácil. Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca me he autopresionado tanto para llegar a la meta como he hecho hoy”, se expresó tras la competencia.

Los números de Sifan Hassan

Sifan Hassan, nacida hace 31 años en Etiopía, pero nacionalizada neerlandesa, ganó el maratón de Londres en 2023, en su debut en la distancia, y se impuso también el año pasado en Chicago, con un crono de 2h13.44, el segundo mejor de la historia.

“Estaba muy feliz en el maratón de Londres, pero hoy estoy todavía más feliz. ¡No me puedo creer que sea campeona olímpica de maratón!”, festejó. Si bien Hassan no pudo emular el triplete de oros olímpicos que el checo Emil Zatopek logró en Helsinki-1952, su actuación resulta igualmente digna de entrar en la historia del atletismo.

En los Juegos de Tokio, hace tres años, también había conseguido subir al podio olímpico en tres pruebas, en aquel caso con oros en 5.000 y 10.000 metros, y un bronce en 1.500 metros.

La emoción acompañó su éxito en el maratón olímpico de este domingo, donde a cinco kilómetros de la meta todavía había cinco candidatas en el grupo de cabeza.