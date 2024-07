Dos gimnastas no pueden viajar para representar a la Argentina en el Mundial por falta de financiamiento

Las adolescentes de 13 años se especializan en esta actividad desde los 7 y no cuentan con la ayuda de las Federaciones Nacionales que debieran acompañarlas al Mundial en donde son las únicas que representarán a la Argentina.

Las chicas son de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y son de Gimnasia Aeróbica Juventud. Salieron campeonas en el Nacional de Clubes 2024 que se hizo este año en Mendoza, donde se llevó a cabo el clasificatorio al mundial. Para poder competir internacionalmente deberán pagarse los gastos de vuelos, hospedajes, estadía, inscripciones, matriculas, ya que todo corre por cuenta de ellas.

Las entrenadoras destacaron que "toda la delegación Argentina que viajará al mundial está conformada por diferentes personas de diferentes partes del país. Todos estamos en la misma situación e intentamos por todos los medios posibles juntar el dinero para lograr costear todos los gastos que implican los viajes internacionales. A veces se torna un poco frustrante la incertidumbre de no saber si se llega o no con el dinero necesario pero para esto trabajamos así que no bajamos los brazos nunca". En este sentido, remarcaron que "los vuelos están un poco menos de 2.000 dólares cada uno. A eso debemos sumarle traslados, hospedaje y estadía. Es un costo muy alto realmente".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gimnasia Aeróbica Juventud (@aerobica_juventud)

Elegidas para representar a la Selección argentina

Alma en modalidad individual y Abril en modalidad dupla mixta participaron de dos selectivos para lograr esta clasificación. Sus puntajes en ambos torneos las llevaron a estar clasificadas para el Mundial en Italia y al Panamericano a realizarse en Panamá.

Para poder recaudar los fondos tienen un link disponible para donaciones de dinero y en nuestra cuenta de Instagram en la cuenta @aerobica_juventud. Además, se puede colaborar por la app de Mercado Pago al Alias: aerobicajuventud, sin monto mínimo.