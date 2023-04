Disparidad en el deporte: de doce selecciones nacionales femeninas, solo dos tienen entrenadora mujer

En el año 2018, un informe del sitio Argentina Amateur Deporte señalaba que de casi 1.000 integrantes de federaciones afiliadas al Comité Olímpico Argentino, solo el 17% eran mujeres. Cinco años más tarde, tanto las federaciones como el propio COA han logrado mejorar esa estadística moviéndose hacia una igualdad, tanto en los puestos de toma de decisiones como en cargos menores.

Sin embargo, el déficit aún es visible en materia de la conducción de los equipos dentro de la cancha. Las directoras técnicas nacionales son contadas. Los seleccionados femeninos de handball, básquet, fútbol, waterpolo, hockey, hockey sobre patines, inline hockey, rugby, y sóftbol son dirigidos por entrenadores varones.

Los puestos para las mujeres, generalmente, están dentro de los cuerpos técnicos de las selecciones como asistentes, kinesiólogas o el cuerpo médico. Tal es el caso de Alejandra Gulla (ex- Leona), que integra el equipo de Fernando Ferrara en Las Leonas y también de Lorena Fernández, campeona del mundo en hockey sobre patines, que también ganó el máximo trofeo en los World Skate Games 2022 como parte del cuerpo técnico de Darío Giuliani.

Leticia Brunati es una de las únicas entrenadoras de equipos de conjunto. Es la DT de Las Kamikazes, seleccionado de beach handball. Se ganó su lugar gracias a la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

leticia brunati beach handball Las Kamikazes ganaron el oro en Buenos Aires 2018

“Faltan mujeres entrenadoras porque son muchas mujeres las que hacen deporte, en comparación”, afirmó. En la misma línea, opinó que “la mayoría están en las categorías infantiles, menores, sub 16. Para mí tiene que ver con que las mujeres están más vinculadas con los espacios de cuidado, no en los de toma de decisiones”.

Es probable que ese factor se "presuma" por la cuestión del rol cuidado de las mujeres durante las edades formativas y de la adolescencia. También teniendo en cuenta que, por mencionar un ejemplo, existen situaciones que las niñas o jóvenes se sienten más cómodas confiándoselas a su entrenadora mujer que a un varón.

En la misma línea, Brunati analizó que “hoy las mujeres se capacitan para estar en los cargos, aunque muchas veces se contratan hombres porque una de las facilidades es que los hombres no se hacen cargo de los hijos a la par que las mujeres. Solo por citar un ejemplo”.

Es una realidad que se replica en muchos países y también en muchos deportes. En judo, la DTN (Directora Técnica Nacional) se elige por votación, y, según contó Brunati en la Cumbre de Mujeres en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, "a las mujeres se nos exigen dobles y triples credenciales para acceder a esos cargos".

Laura Martinel, entrenadora de judo, llegó a ser la Directora Técnica Nacional teniendo que esgrimir su eximio CV. Obtuvo el campeonato mundial junto a Daniela Krukower en 2003 y fue entrenadora de la Paula Pareto, campeona mundial de Rusia en 2015 y medalla de oro de los Juegos Olímpicos en Río 2016.

martinel- pareto Paula Pareto fue campeona del mundo y campeona olímpica con Laura Martinel como entrenadora.

"No creo ser la única que tiene la capacidad para ser directora técnica de los deportes olímpicos. Debe haber un montón de mujeres. Yo me postulaba para el cargo pero nunca me elegían, recién cuando Paula ganó en Río decidieron dármelo", reconoció Martinel.

Los datos que muestran la participación de las entrenadoras mujeres durante las competencias de 2022 son contundentes. Solo 18 deportes cuentan con entrenadoras mujeres: siete en selecciones mayores (gimnasia rítmica, artística, básquet 3x3, natación artística y clavados), 10 en las de base (judo, karate, beach handball, atletismo, básquet 3x3, gimnasia, beach volley y taekwondo) y solo 1 en deportes invernales (cross country y skiing).

Es evidente que todavía faltan algunos escalones más como para que las selecciones efectivamente incluyan entrenadoras mujeres. Si bien ya se está trabajando en intensificar la capacitación, las propias protagonistas afirman que la mayor barrera se encuentra en la falta de oportunidades por parte de las dirigencias.

Una realidad que se repite dentro del fútbol argentino

Además de ser una constante en el deporte nacional, también es posible verlo con claridad en la Primera División del fútbol femenino. De 20 equipos, solo dos cuentan con entrenadora mujer: en River trabaja Daniela Díaz, mientras que la DT de Banfield es Indiana Fernández. Agustina Vásquez, en tanto, es la técnica de la Reserva de Estudiantes.

Propiciar espacios para la capacitación de mujeres dentro del deporte nacional

Es un camino que recién comienza a allanarse. Para Brunati, la clave para saldar esta cuenta pendiente y abrir puertas dentro de la dirección técnica es la de "facilitar y promover los espacios de capacitación, como así también visibilizar la labor femenina en los deportes".

La entrenadora citó el ejemplo de los Juegos Evita, torneo que exige que "todas las federaciones deben llevar árbitras y también entrenadoras en los equipos femeninos".