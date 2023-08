¿Descartado? Lionel Messi sintió una molestia previo a las semifinales de la Leagues Cup

El futbolista Lionel Messi se entrenó en la previa de las semifinales de la Leagues Cup con el Inter Miami y sintió una molestia en su pierna izquierda y fue al pisar el césped. Esto preocupó y alertó a su equipo de trabajo, quien enseguida se puso a disposición para que no se pierda el partido.

Automáticamente se encendieron las alarmas y se generó una tensión entre sus compañeros, quienes saben que es la figura. Pero luego de ser atendido, pudo reincorporarse a la práctica sin problemas y se lo pudo ver trabajando a la par.

El DT del equipo, Gerardo Tata Martino, despejó dudas sobre una lesión: “Estuve en una parte del entrenamiento porque después teníamos una charla y la estaba terminando de preparar, así que no vi exactamente qué pasó”.

Y agregó: “Pero imagino que si hubiera sido algo serio estarían todos escandalizados y como están bien creo que no pasó nada”.

La reunión de Messi con los argentinos que llegaron a Inter Miami: qué les dijo

Inter Miami se reforzó de cara a las fuertes competencias en las que participa y sumó a Tomás Avilés y Facundo Farías. Luego de ser presentados, contaron cómo fue la charla que tuvieron con Lionel Messi luego de arribar en el club.

El jugador surgido de la cantera de Colón de Santa Fe aseguró que “nadie va a dudar ante la posibilidad de jugar con Messi”. Y agregó: "No me esperaba venir acá, pero una vez que estuvo la posibilidad no lo dudé. Es una liga que está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo más si siguen viniendo grandes jugadores".

Fue Toto Avilés, salido de las inferiores de Racing, quien contó qué les dijo Messi: "Nos cruzamos a Leo, nos preguntó cómo estábamos y eso". También se fotografiaron con David Beckham.