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20 de julio de 2026 Inicio

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

En dos meses el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en la Fecha FIFA tras obtener el subcampeonato del mundo este domingo.

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Lionel Messi antes de disputar la final del Mundial 2026 con España.

Lionel Messi antes de disputar la final del Mundial 2026 con España.

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La Selección argentina deberá jugar dos amistosos en el contexto de la Fecha FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, pero todavía no fueron comunicados los días, los estadios y el horario de cada uno de esos encuentros. También podrían llegar a jugar antes si la AFA organiza algún encuentro para celebrar el subcampeonato.

Kylian Mbappé.
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En marzo del 2023, la ventana siguiente al Mundial de Qatar, la AFA organizó un amistoso en el Monumental ante Panamá y otro en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Curazao para que los campeones pudieran festejar con público.

Aún así, los jugadores tendrán su respectivo descanso luego de disputar ocho partidos en un mes y una semana. "El desgaste ha sido enorme", señaló el DT, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa posterior a la final del Mundial de Norteamérica 2026 que Argentina terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández.

De todas formas, la Albiceleste todavía tiene que regresar al país y ser recibidos por el pueblo argentino en el aeropuerto tras su defensa de la Copa del Mundo. Luego, la FIFA y la AFA podrían decidir sumar algún partido a los dos amistosos establecidos por la FIFA para fines de septiembre y principios de octubre.

Quiénes podrían salir de la Selección para el ciclo 2030

Por edad, como Lionel Scaloni eligió jugadores relativamente jóvenes como referentes, los que están por encima de los 30 años no son tantos al día de hoy: Gerónimo Rulli tendrá 38, mientras que el Dibu Martínez, Juan Musso, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico tendrán 37.

Luego están, en una segunda tanda, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que tendrán 35 y 34 años respectivamente. Es decir, gran parte del riñón scalonista formaría parte de la renovación, es toda una generación que fue consideración del DT desde casi hace 10 años atrás cuando se puso el buzo de DT.

Párrafo aparte para Lionel Messi, que con 39 años a poco de haberse cumplido, probablemente haya sido su última función en Mundiales. Su futuro es una incógnita y él no lo confirmó. ¿Tendrá cuerpo para más?

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