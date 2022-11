Cristiano Ronaldo, duro contra el Manchester United: "Me sentí traicionado"

Ante esta situación, el goleador portugués cuestionó la manera de proceder del DT y de otros miembros de los Diablos Rojos: "El entrenador, sino también dos o tres personas más del club, buscaron que me fuera. Por eso me sentí traicionado. Pero la gente tiene que escuchar la verdad, porque veo que desde el año pasado hay gente que no quiere que esté más en el United" .

Durante una entrevista a TalkTV, CR7 manifestó su sentimiento hacia el director técnico: "No tengo respeto por Hag, ya que él no lo muestra por mí. Si tú no me respetas, yo nunca te voy a respetar". Es que en las 14 fechas disputadas de la Premier League, el astro de 37 años apenas jugó cuatro veces como titular y sólo pudo convertir un tanto.

Ronaldo atraviesa su segundo ciclo en la institución, por esa razón realizó una comparación de su primera etapa entre 2003 y 2009: "Los aficionados deben saber la verdad. Quiero lo mejor para el club y por eso vine. Pero desde que Alex Ferguson se fue, no observé una evolución en el equipo. Nada cambió, y si quieren que eso pase, tendrán que hacer las cosas de manera muy distinta en el futuro".

Cristiano Ronaldo The Sun La tapa del diario The Sun.

La pelea con un excompañero en el United

Cristiano Ronaldo recibió críticas de parte de Wayne Rooney, quien fue su compañero en los Diablos Rojos durante la primera etapa del portugués en la institución inglesa.

Ante los cuestionamientos del exgoleador que hoy dirige a DC United de Estados Unidos, el lusitano no dudó: "No sé por qué me critica de esa manera. Seguramente debe ser porque él ya se debió retirar y yo sigo todavía en el más alto nivel".