Copa Sudamericana: se confirmó quién transmitirá cada partido de la primera fecha

Martes 1 de abril: Nacional Potosí vs. Independiente (19 hs): ESPN . Boston River vs. Guaraní (19 hs): DSports+ . Unión de Santa Fe vs. Cruzeiro (19 hs): DSports . Deportes Iquique vs. Caracas (21:30 hs): ESPN 2 . Once Caldas vs. Fluminense (21:30 hs): DSports . Cienciano vs. Atlético Mineiro (21:30 hs): ESPN 2 .

Miércoles 2 de abril: Corinthians vs. Huracán (19 hs): DSports . Melgar vs. Vasco da Gama (19 hs): DSports+ . Vitória vs. Universidad Católica (21:30 hs): DSports+ . Racing de Montevideo vs. América de Cali (21:30 hs): ESPN 3 . Sportivo Luqueño vs. Grêmio (21:30 hs): ESPN 4 . Atlético Grau vs. Godoy Cruz (23 hs): DSports .

Jueves 3 de abril: Academia Puerto Cabello vs. Lanús (19 hs): ESPN . GVCD San José vs. Unión Española (19 hs): DSports+ . Cerro Largo vs. Defensa y Justicia (21:30 hs): ESPN . Mushuc Runa vs. Palestino (21:30 hs): ESPN 3 .



racing campeon sudamericana.jpg Racing, el último campeón de la Copa Sudamericana. CONMEBOL

Por el lado de la Copa Libertadores, la misma estará volcada a Disney+ y FOX Sports, de forma que los hinchas de los clubes argentinos no estarán obligados a contratar un servicio extra para poder ver todos los partidos de sus equipos. Además, al no contar con la presencia de Boca o River en esta Sudamericana, Telefe no está interesado en transmitir ningún encuentro.

Copa Sudamericana 2025: quién transmitirá los partidos de los clubes argentinos

La Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 iniciará el próximo martes 1 de abril y contará con la presencia de 6 clubes argentinos, por lo que habrá múltiples transmisiones para ver los diferentes partidos.