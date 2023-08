Cómo suscribirse a Apple TV+ para ver la final de Lionel Messi con el Inter Miami

Para llegar al partido definitivo, Inter se impuso por 4 a 1 al vigente subcampeón de la Major League Soccer (MLS) con goles de Josef Martínez, Messi, Jordi Alba y David Ruiz.

Messi

Con esta victoria, la sexta al hilo desde la llegada del rosarino, Inter Miami se clasificó a su primera final en los apenas cinco años de existencia que tiene. Además entró en la Concachampions, el torneo más importante a nivel clubes de Centro y Norteamérica (los tres primeros de este certamen lo consiguen).

El partido será una dura prueba para el equipo comandado por Messi dado que deberá jugar nuevamente de visitante: el estadio que albergará la gran final será el Geodis Park, casa de Nashville.

De qué manera me puedo subscribir a Apple TV +

Luego del desembarco de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos, la empresa reportó ganancias millonarias inesperadas. De hecho, en la semana del 26 de julio fueron "los tres partidos más vistos en la historia de la liga, con espectadores de más de 100 países del mundo".

Para suscribirse, entonces, es indispensable ingresar a la web oficial de la plataforma y elegir el plan más adecuado para la situación económica del cliente.

apple Cómo subscribirse a Apple TV + desde cualquier dispositivo.

Cuánto cuesta Apple TV +

Depende de la promoción que elijas:

Si comprás un dispositivo Apple, obtenés 3 meses gratis de Apple TV+.

Suscripción mensual de $6.99 al mes después de un periodo de prueba gratis de 7 días.

Apple TV+ forma parte de Apple One, que agrupa cuatro servicios de Apple en una sola suscripción mensual. Los planes de Apple One empiezan en $12.95 al mes.

El plan de Apple Music para estudiantes incluye una suscripción gratis a Apple TV+.

Otros datos de Apple TV +

La suscripción a Apple TV+ se puede compartir hasta con cinco familiares.

Apple TV+ no tiene anuncios. Algunas series estrenan todos los episodios al mismo tiempo, mientras que otras lo hacen todos los viernes. Una vez que el contenido esté disponible, podrás verlo donde y cuando quieras.

No necesitas un Apple TV 4K con calidad HDR 4K y sonido Dolby Atmos, aunque, es la forma ideal de ver Apple TV+, las series y películas originales de Apple TV+ están disponibles en la app Apple TV en cualquiera de tus dispositivos favoritos.

Descarga tus producciones Apple Original favoritas a tu dispositivo Apple para verlas cuando y donde quieras sin necesidad de conectarte a Wi-Fi.

Lionel Messi reveló detalles desconocidos de su llegada a Inter Miami

El astro de la Selección argentina Lionel Messi habló por primera vez en conferencia de prensa desde que llegó a Inter Miami y reveló detalles hasta ahora desconocidos de su arribo a Estados Unidos, donde el próximo sábado jugará la final de la Leagues Cup el próximo contra Nashville.

Messi, frente a los periodistas, hizo alusión a los pormenores y las conversaciones con su familia para llegar a la liga de Estados Unidos: "Lo pensamos y lo decidimos con mi mujer. También con mis hijos. Pienso en jugar al fútbol, que es lo que más me gustó toda la vida. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos, no sólo por lo deportivo, sino por mi familia y por cómo vivimos el día a día. Es una nueva experiencia".

Luego, elogió a Miami y destacó el afecto que recibió tras su arribo. "Nos tocó ir a Dallas de visitante y el trato conmigo fue espectacular, estoy agradecido. Nos estamos terminando de acomodar. Todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir en este periodo. Estábamos convencidos de que queríamos llegar a este lugar. Esta ciudad es espectacular y hace que se pueda vivir el día tranquilo", expresó.

El capitán de la Selección, a su vez, subrayó que la posibilidad de recalar a Estados Unidos estaba desde hacía tiempo: "Me sorprendí por el país y la ciudad. Ya había estado, aunque de vacaciones. Sabía cómo era la gente y ya me gustaba. El hecho de pasar mi vida en este lugar hizo que conozca mucho más. Estoy feliz por esta nueva etapa, disfrutando de la experiencia de estar en este país, que siempre se me pasó por la cabeza".

"Al principio me costó un poco el día a día. Hace mucho calor en esta época. Me fui adaptando y me siento muy cómodo también. Uno no se termina de adaptar a este clima pero aprendimos a convivir con eso, a llevarlo de la mejor manera", reconoció Messi, de 36 años, sobre la habituación por esta nueva etapa.

Lionel Messi habló del momento de Inter Miami

En otro fragmento de la conferencia de prensa, Messi analizó la situación de Inter Miami, tras el arribo del entrenador argentino Gerardo Martino al equipo: "Cuando llegué, tenía ilusión y felicidad. Con ganas de tener resultados, como lo hice en mi carrera deportiva. Nos preparamos para intentar competir y lograr el título. Crecimos como equipo, sobre todo después de la llegada del Tata".

En tanto, Messi manifestó que se inició una nueva etapa tras las llegadas de otros jugadores: "Desde que empezó esta competición sabíamos que era un comienzo de cero porque como yo, vinieron otros compañeros, al igual que otro entrenador. Era una linda oportunidad para empezar a fijarnos objetivos difíciles pero estábamos preparados para competir y nos tocó hacerlo. Los equipos estadounidenses pueden competirles a los mexicanos".

Por último remarcó que la Copa del Mundo de Qatar es el trofeo más relevante de su carrera. "El Balón de Oro es un premio muy importante por el reconocimiento pero nunca le di 'importancia'. Lo más importante para mí son los premios colectivos. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera, me faltaba el Mundial. Mi premio más grande fue el Mundial. Disfruto del momento", expresó.