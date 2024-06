Cómo será la nueva camiseta que usará River después de la Copa América

La nueva camiseta de River no lucirá la franja roja en la espalda

Sin chance en la Copa Argentina, pero con el principal objetivo de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, River no solo busca tener caras nuevas de cara el segundo semestre, sino también podría estrenar indumentaria nueva.

Según se filtró en las redes sociales, si bien no está confirmado ni es oficial, en las fotos se puede ver la casaca blanca con la típica franja roja y detalles en rojo que rebordearía el contorno del lado frontal.

Además, el cuello seguirá siendo en V de color blanca con una línea central roja, y los hombros tendrá las tres líneas rojas de la marca Adidas, pero que se estirarán hasta la mitad de la manga y no estas el final.

Camiseta Nueva River 2024/2025 Redes sociales

Sin embargo, lo más llamativo de la misma se centra en la espalda, es que, en esta ocasión, desaparecerá por completo la franja roja, característica del club.

Este detalle la hace muy particular e ilusiona a los hinchas ya que la última vez que el Millonario usó una casaca con esta característica en el dorso fue entre 1984 y 1989, período que coincidió con la temporada 1986 en el que el equipo no solo ganó la Copa Libertadores, sino que también la Intercontinental.

Camiseta Nueva River 2024/2025 Redes sociales

Se sorteó la Copa Libertadores: River jugará con Talleres

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó el sorteo de los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores y se definió que habrá un cruce entre equipos argentinos, ya que River enfrentará a Talleres.

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán en la semana del miércoles 14 de agosto, mientras que los cruces de vuelta se disputarán la semana siguiente, la del miércoles 21.

Aunque aún falta definir la fecha exacta y el horario, sí se sabe que el cruce de ida se jugará en Córdoba y el de vuelta en el Monumental, ya que el equipo de Martín Demichelis tiene ventaja deportiva por haber sido el mejor puntero de la fase de grupos.

El equipo que clasifique a cuartos de final deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Colo Colo y Junior de Barranquilla. Los otros cruces de octavos que quedaron del mismo lado de la llave son San Lorenzo vs Atlético Mineiro y Fluminense vs 2do del Grupo C.