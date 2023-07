Cómo fueron las últimas horas de Williams Tapón, el jugador que agredió al árbitro y se suicidó

A última hora de la noche del lunes encontraron su cuerpo sin vida en las vías del tren a la altura de General Paz y Heredia. En las próximas horas, harán un rastrillaje por la zona para encontrar el arma con la que se efectuó el disparo. Hasta el momento, no pudieron hallarla cerca del cuerpo.

De todas maneras, según pudo confirmar este medio, la Fiscalía 1, a cargo de la Dra. Olmos Coronel, tomó muestras de las manos que corroboran que se trata de un suicidio.

La hermana de Tapón mostró el mensaje que le envió este lunes, lo que dejaba entrever un frágil estado anímico: "Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo. No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo".

"Hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más. Discúlpenme por favor", agregó.

El fallecido había sido imputado, tras atacar al árbitro, bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”. Fue el propio juez quien, a través de una denuncia formulada en la Comisaría 4 de Avellaneda, contó los detalles del hecho.

Vale destacar que Ariel Paniagua, la víctima de la agresión, quedó tendido en el suelo tras sufrir la agresión, por lo que fue trasladado hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta.

La denuncia quedó radicada como "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo /suicidio", donde se relata que "se toma conocimiento por llamado al 911, que en vías del ferrocarril altura calle General Paz y Heredia, yacía el cuerpo de una persona sin vida, constituido personal policial, se establece que se trata de quien fuera en vida Tapón Williams Alexander, de 24 años de edad, quien se habría efectuado un disparo con arma de fuego en región parietal quitándose la vida".

Y concluye que "se comisiona personal de Policía Científica al lugar, al momento no se logra el secuestro en el lugar del arma de fuego utilizada por la victima, dado a la oscuridad reinante en el lugar".