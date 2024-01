Comienza la Copa de la Liga Profesional 2024: formato, cuándo se juegan los clásicos y el mercado de pases

La zona A está integrada por River, Independiente, Rosario Central, Huracán, Vélez, Talleres de Córdoba, Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Gimnasia La Plata, Instituto, el campeón de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia, y el ganador del Reducido y debutante en Primera, Deportivo Riestra. Mientras que en el grupo B jugarán Boca, Racing, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Godoy Cruz de Mendoza, Lanús, Newell's, Platense, Sarmiento de Junín, Tigre y Unión.

Rosario Central campeón El Canalla, dirigido por Miguel Russo, se consagró en la Copa de la Liga 2023.

El campeonato contará con 14 fechas, que incluye una jornada de clásicos (y algunos interzonales que lejos están de ser enfrentamientos picantes), que se jugará el fin de semana del domingo 25 de febrero. Tras la finalización de la fase regular, los mejores cuatro equipos de cada zona avanzarán a cuartos de final y a partir de allí se irán eliminando en partidos únicos, disputados en cancha neutral. La final está programada para el domingo 5 de mayo y el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2025.

Los puntos obtenidos durante las 14 fechas se sumarán a la tabla anual, en la que luego se agregarán los puntajes logrados en la Liga Profesional. De esta manera, a fin de año se definirán los clubes clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. Además, el último de la tabla bajará a la Primera Nacional. El restante descenso se definirá a través de los promedios, que contemplan las temporadas 2022, la 2023 y la 2024. Hoy, en el fondo, con el cociente más bajo, se ubica Lanús.

gol Colidio River Colidio, autor del primer gol de River en el Trofeo de Campeones contra Central. Twitter @SC_ESPN

Este jueves comienza la Copa de la Liga con cuatro partidos. A partir de las 19, se enfrentan Tigre-Sarmiento de Junín e Instituto-Deportivo Riestra, uno de los ascendidos de la Primera Nacional. Luego, a las 21.15, se enfrentan Central Córdoba de Santiago del Estero-Newell’s y debuta el campeón de la edición 2023, Rosario Central, visitando a Atlético Tucumán.

Mercado de pases de la Copa de la Liga Profesional 2024

Los hinchas tendrán la posibilidad de observar la nueva conformación de sus equipos luego de las ventas, desvinculaciones, contrataciones y apuestas a jugadores juveniles. En un mercado de pases marcado por los inconvenientes económicos que atraviesa el país, no hubo grandes erogaciones de dinero. La contratación estelar la realizó Newell's Old Boys con el retorno de Ever Banega, que volverá a vestir la camiseta leprosa luego de 10 años, cuando regresó para tener continuidad y tratar de ganarse un lugar en la lista de Alejandro Sabella para Brasil 2014.

Ever Banega Newells Banega lucirá la camiseta número 10 de Newell's. Newell's

Uno de los grandes movimientos del mercado de pases lo dio Estudiantes de La Plata. El campeón de la Copa Argentina logró el retorno de Enzo Pérez, el volante de 37 años se despidió del Millonario y tras 12 años volvió al Pincha. Y si hablamos de retornos, Córdoba puede dar fe de ello: en Belgrano volverá a jugar Matías Suárez, tras su gran paso por River. Mientras que en Instituto retornó un hijo pródigo del club, Silvio Romero.

A pesar de ello, se destacan las llegadas a Boca de Cristian Lema y Kevin Zenón; River sumó al uruguayo Nicolás Fonseca; Independiente apostó por el goleador paraguayo de Argentinos Juniors, Gabriel Avalos; San Lorenzo concretó el regreso de Sebastián Blanco desde Estados Unidos; y Racing, que sumó una decena de refuerzos, logró la vuelta de Bruno Zuculini y se la jugó por el delantero Adrián Martínez, de gran temporada en Instituto. Y Talleres se quedó con un mediocampista experimentado y codiciado, Rubén Botta.

Los cambios de entrenador para la Copa de la Liga 2024

Gustavo Costas en Racing Gustavo Costas asumió su tercer ciclo en Racing. Racing Club

Doce de los 28 equipos cambiaron a su entrenador. ¡Casi la mitad de los participantes del campeonato contarán con un nuevo director técnico! El caso más resonante fue la llegada de Diego Martínez a Boca, tras la salida de Jorge Almirón y la asunción de Juan Román Riquelme como presidente.

La otra gran novedad es el regreso de Gustavo Costas a Racing, a quien ya dirigió en dos oportunidades anteriores: entre 1999 y 2000, y en 2007. El ex técnico de la Selección de Bolivia llegó a la Academia, según expresó, con el objetivo de ganar un título internacional.

Los otros DT que debutarán en este torneo serán: Alejandro Orfila en Barracas Central, Abel Balbo en Central Córdoba de Santiago del Estero, Facundo Sava a Huracán, Rodolfo De Paoli en Independiente Rivadavia de Mendoza, el uruguayo Mauricio Larriera en Newell’s, Sergio Rondina en Sarmiento de Junín, Walter Ribonetto en Talleres de Córdoba, Sebastián Grazzini en Platense, Gustavo Quinteros en Vélez y el retorno de Pipo Gorosito a Tigre.