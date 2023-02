Chaco For Ever vs. Independiente Mdz., por Zona B - Fecha 2 de Argentina - Primera Nacional

All Boys vs. Temperley, por Zona A - Fecha 3 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Deportivo Maipú.

Independiente Mdz. llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Aldosivi.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de junio, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Andrés Gariano.

Horario Chaco For Ever e Independiente Mdz., según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

© 2023 DataFactory