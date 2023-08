Carlos Tevez, sobre la situación de Independiente: "Pongo en juego mi carrera de entrenador en 13 partidos"

"Independiente es un grande y me motivó eso. Nunca fui para atrás, siempre fui para adelante en mi vida. Pongo en juego mi carrera de entrenador en 13 partidos. Creo en mi capacidad y en los jugadores", indicó el Apache durante la presentación en la conferencia de prensa brindada en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El director técnico de 39 años, que tuvo su primera experiencia en Rosario Central, reveló una charla que tuvo con el plantel en el predio de Villa Domínico: "Le dije a los muchachos que conmigo juegan los que se tiran de cabeza, no los que van en puntita de pie. Hay que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos para empezar a correr y meter".

El debut de Tevez será el domingo, en Avellaneda, ante un rival directo en la lucha por quedarse en Primera División: Vélez. De cara a esa final, aclaró que "esta situación en la que está Independiente hace que toda la responsabilidad la tenga yo. Ojalá me puteen a mi y no a los jugadores, así pueden jugar tranquilos. Hoy tenés que ganar, vengo a eso. No podemos fallar".

"Cali Izquierdoz es mi prioridad"

El mercado de pases del fútbol argentino estará abierto hasta el 31 de agosto. En estos nueve días, Independiente buscará reforzarse con un defensor, un mediocampista y un delantero. Para la zaga central, Carlos Tevez eligió a un viejo conocido de Boca: Carlos Izquierdoz.

"Cali es mi prioridad. Yo creo que hay que sumar jugadores como él, que tienen experiencia, más en estas situaciones que necesitamos gente que se venga a poner la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan al fútbol argentino, ya que esta camiseta pesa mucho", afirmó el entrenador del Rojo que ya habló con el futbolista, que se encuentra en Sporting Gijón de la Segunda de España.

"Diego me diría que huevos tenés"

Este martes se cumplieron 1.000 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Durante la presentación oficial, Carlos Tevez fue consultado sobre qué le diría el Pelusa, que tenía un vínculo con el Rojo de Avellaneda: "Seguramente me cagaría un poco a puteadas y después me diría qué huevos tenés. Pero es como dice una de mis hijas, el que tenga miedo, que no nazca".