Bombazo: Boca recibió una oferta millonaria por uno de sus jugadores y la rechazó

El equipo del Medio Oriente, cuyo nombre no fue revelado, intentó llevarse al delantero santiagueño, pero la propuesta no convenció. El "Changuito", que continúa recuperando protagonismo tras lesiones pasadas, prefirió quedarse en el club que lo vio crecer y no sumarse a una liga que, aunque cada vez más potente económicamente, todavía no logra seducir del todo a ciertos jugadores sudamericanos.