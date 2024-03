Bomba y sorpresa en Boca: un jugador muy querido por la hinchada no descarta jugar en River

Luego, soltó la bomba: “Es difícil que ataje en River, hoy te digo que no por mi caso en Boca, pero de acá a un futuro no se sabe”.

En diálogo con ESPN, se animó a hablar de su salida de Boca después de haber guardado silencio más de un año. Las hipótesis rondaban alrededor de una cuestión económica teniendo en cuenta que el año anterior había sido figura.

"No fue necesidad de un salto económico. Se había dado justo el vuelo a Emiratos, me tocó viajar y el día anterior me entero que no iba a jugar. Uno siempre está con las ganas de disputar una final", respondió. Luego agregó: "Cuando llega la conferencia en ese momento Ibarra dijo que decidió eso porque no iba a estar con la cabeza en Boca y quizá molesto un poco porque no fue así".

La fuerte revelación de Edinson Cavani sobre la hinchada de Boca: "Es la primera vez..."

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, participó de una edición especial del Canal de Boca en el marco de la iniciativa titulada "La Mitad +10", en la que mediante un sorteo un número de socios activos podrán viajar con la delegación del club en torneos de envergadura como la Copa Argentina o la Copa Sudamericana.

En estos viajes, los hinchas podrán compartir momentos con los jugadores, cuerpo técnico y recibir camisetas firmadas, entre otras sorpresas.

Edinson Cavani Télam

El jugador nacido en Salto, Uruguay, dejó algunos mensajes a los hinchas y expresó sus sensaciones a tan solo unos meses de arribar a la institución: "Realmente es impresionante llegar a las provincias donde nos toca jugar y sentirme así de querido en estos 6 meses. Ver esa cantidad de gente que te recibe. Es la primera vez que me pasa".

El delantero, ex Manchester United y PSG, convirtió su último gol en el Club de la Rivera el pasado domingo 10 de marzo en la victoria 4-2 en el clásico contra Racing jugado en la Bombonera. Con 444 tantos en su extensa y prolífica carrera, el uruguayo es el sexto goleador histórico en actividad.