Boca vs Banfield, por la Liga Profesional 2024: hora, formaciones y TV

Este partido podría significar el regreso a la titularidad de Exequiel Zeballos, que volvería a ser titular en el equipo de La Ribera después de su rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha que sufrió en octubre del año pasado.

El entrenador probó un cambio de esquema para este partido, por lo que también podría implicar el ingreso de Agustín Martegani, una de las adquisiciones del equipo de la Ribera para este torneo. De todas modos, se espera el ok final porque el transfer, a esta hora, todavía no llegó.

Agustín Martegani Boca X (@BocaJrsOficial)

Por su lado, Banfield tampoco atraviesa un buen momento en lo que respecta al torneo local, ya que está en la vigésimo cuarta posición con solo seis puntos. En sus últimas presentaciones, los dirigidos por Gustavo Munúa empataron 1-1 ante Talleres y Atlético Tucumán, ambos partidos en condición de local.

Horario y dónde ver Boca vs Banfield por la Liga Profesional

El partido comenzará 20:30, con la televisación de ESPN Premium. El partido podrá verse también a través de las demás cableoperadoras siempre y cuando se esté suscripto al pack fútbol.

Boca vs Banfield: formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Gary Medel, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Guillermo Fernández, Agustín Martegani; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Banfield: Facundo Sanguinetti, Guillermo Enrique, Alejandro Maciel, Gabriel Aranda, Emanuel Insúa; Jesús Soraire, Cristian Núñez, Ignacio Rodríguez, Matías González, Juan Pablo Álvarez y Mauricio Roldán. DT: Gustavo Munúa.