¿Boca da marcha atrás con Sebastián Villa? Los nuevos rumores

Según detalló, hasta tanto el club no emitirá un comunicado oficial ya que considera que no se trata de una sentencia firme y esperarían a la sentencia definitiva de la Justicia.

"Si bien se dijo que era el último partido con la camiseta de Boca de Villa, yo no estaría en condiciones en afirmarlo, teniendo en cuenta la información que me dijo el club", señaló Brancatelli, quien agregó que lo que se informó sobre el último partido del delantero xeneize ante Arsenal, "es un verso, no existe y no es así".

En el fallo dictado por la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos, dado a conocer pasadas las 13.15, Villa de 27 años fue declarado culpable de los delitos de "amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género".

Junto a su abogado, Martín Apolo, y acompañado por tres amigos y su representante, Rodrigo Riep, Villa escuchó atento y serio el veredicto, tras lo cual se retiró angustiado de la sala de audiencias. En tanto, la denunciante, Daniela Cortés Meneses de 26 años, optó por no presenciar ni en persona ni virtualmente la lectura del fallo, y así lo hizo saber ante la secretaría del tribunal.

Además de la condena, que será de cumplimiento condicional, Villa deberá cumplir durante ese tiempo una serie de requisitos que le impuso la jueza, entre ellos fijar una residencia, someterse bimestralmente al control del Patronato de Liberados, no tener contacto con Cortés ni con su familia, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar de talleres sobre violencia de género.