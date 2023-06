Boca cerró su primer refuerzo para ganar la Libertadores y descolocó a todos

Se trata de un astrólogo llamado Giorgio Armas quien confirmó su incorporación al equipo y contó que era amigo del DT . “No es un detalle que me haya contratado. Soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar. Trabajamos juntos para llegar a las metas, en este 2023 para poder ganar la Copa Libertadores”.

Esto se dio a conocer en las últimas horas, pero llevan semanas trabajando en conjunto. “Cuando Jorge debutó en Boca, lamentablemente, se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30 hoy Boca estaría clasificado para Copa Libertadores como lo está”, expresó en Radio La Red.

Almirón Astrologo Boca

Aseguró que se realizaron trabajos en contra del equipo y que el daño se encuentra en los “camerinos” y no en la cancha. “Han trabajado algo muy fuerte para que Boca no salga campeón de la Copa Libertadores, para que les cueste, en el vestuario visitante. No fue River, este trabajo es colombiano o brasilero”.

“Jorge tiene una mochila increíble, tiene casi dos meses, pero parece que está trabajando hace 20 años”, concluyó.

Un goleador confesó ser hincha de Boca y se ofreció para reemplazar a Benedetto

El presente futbolístico de los delanteros de Boca, que tiene una nueva final frente a River en el horizonte, no es el esperado por los hinchas y en las últimas horas un goleador argentino confesó ser hincha del Xeneize "desde chico" y afirmó que "sería un lindo sueño" sumarse al plantel de Jorge Almirón.

El futbolista, que supo jugar en Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano y actualmente se desempeña en México expresó: "Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar".

furch

Se trata de Julio Furch, actualmente en el Atlas de México, quien admitió que es hincha de Boca desde pequeño y que sueña con jugar algún día en el club. De todas maneras, señaló que nadie se comunicó con él y que por ahora el interés del club de la Ribera "son sólo rumores".