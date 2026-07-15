En Vivo
15 de julio de 2026 Inicio

Qué dijo el arquero inglés al que Maradona le hizo los dos goles en el 86 sobre el partido de Argentina e Inglaterra

El arquero reapareció públicamente para palpitar el trascendental cruce mundialista.

Por
El exarquero habló en sus redes sociales.

El exarquero habló en sus redes sociales.

En la antesala de la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un viejo conocido volvió a escena para calentar la previa. Peter Shilton, el histórico arquero británico que sufrió en carne propia las dos obras maestras de Diego Maradona en México 1986, empezó a jugar el trascendental partido de este miércoles a través de sus redes sociales.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium a las 16 horas. 
Te puede interesar:

Mundial 2026: así es el Mercedes Benz Stadium, escenario de la semifinal más caliente del Mundial

El exarquero de 76 años utilizó su cuenta de X para enviarle un fuerte mensaje de apoyo al plantel que conduce Thomas Tuchel de cara al choque ante nuestro seleccionado en Atlanta. Buscando motivar a sus compatriotas, Shilton escribió: “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse! ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”.

Con la palabra "ruido", el exjugador hizo clara alusión a la inevitable carga histórica y geopolítica que suele rodear a este clásico. Al respecto, Shilton pidió dejar de lado las tensiones externas y expresó: “Por lo demás, siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo, nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”.

La herida de aquel mediodía en el Estadio Azteca sigue abierta para el inglés, quien a cuatro décadas de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" insiste en que le "robaron" ambos tantos. Lejos de la postura de Lionel Scaloni, quien busca bajarle los decibeles al cruce asegurando que "es solo un partido de fútbol", el exarquero mantiene intacto su histórico rencor deportivo contra el ídolo de Villa Fiorito.

Mundial 2026: a qué hora juega Argentina e Inglaterra y por dónde se puede ver

La expectativa es total ante un histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan en un nivel altísimo y con planteles repletos de estrellas de elite internacional, lo que promete 90 minutos de pura intensidad y despliegue físico. La Albiceleste busca revalidar su última Copa del Mundo, mientras que los Tres Leones intentarán imponer su ritmo, reviviendo una de las rivalidades más icónicas y apasionantes de la historia del fútbol mundial.

El partido se disputará este miércoles 15 de julio, y la pelota rodará a partir de las 16 horas de Argentina.Para seguir el encuentro en vivo y en directo en todo el territorio argentino, la transmisión televisiva estará disponible a través de las pantallas de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports. Aquellos que prefieran seguir las acciones de manera online mediante plataformas de streaming o dispositivos móviles podrán hacerlo a través de las aplicaciones DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Víctor Hugo Morales, el relator del Gol del Siglo de Diego Armando Maradona.

Víctor Hugo Morales, en la previa de la semifinal: "Lionel sabe que lleva la bandera de Maradona"

Brasil se alínea con Inglaterra y quiere mufar a Argentina.

Se calienta la previa: en Brasil alientan a Inglaterra y quieren mufar a Argentina

Se estima que Zidane se haga cargo de la Selección de Francia una vez que finalice el Mundial 2026.

Tras quedar eliminado, Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Deschamps

La próxima cita mundialista ya tiene sedes.

Dónde será el Mundial 2030: todo lo que hay que saber de la próxima edición

Mernuel confirmó que Moski le comunicó a él y Bauletti que no hará más stream con ellos.

Escandalosa separación de una pareja de influencers: "No puedo obligar a nadie a seguir"

La Scaloneta se toma ante el combinado inglés.

Qué dijo el vidente que acertó el resultado de España ante Francia sobre Argentina vs. Inglaterra

últimas noticias

Se espera un miércoles en donde no faltará tensión.

Contundente decisión de Telefe: corrió a un reconocido conductor y le dio el lugar a Marley

Hace 7 minutos
El canal de las pelotas cambiaría el rol del relator.

La llamativa decisión que tomaría Telefe con Pablo Giralt tras el Mundial 2026

Hace 19 minutos
La influencer recordó un costado sensible del Comandante.

Marta Fort hizo una confesión íntima de su padre, a 12 años de la muerte de Ricardo

Hace 21 minutos
Almuerzos, meriendas y brunchs que recuperan distintas costumbres gastronómicas de Francia.

La boulangerie francesa que renueva su propuesta con platos inspirados en los clásicos de Francia

Hace 30 minutos
El famoso realiy vuelve a la TV luego de casi 20 años.

Cuándo comienza Popstars, el reality que será conducido por Nico Vázquez

Hace 34 minutos