Qué dijo el arquero inglés al que Maradona le hizo los dos goles en el 86 sobre el partido de Argentina e Inglaterra El arquero reapareció públicamente para palpitar el trascendental cruce mundialista. Por Agregar C5N en









El exarquero habló en sus redes sociales.

En la antesala de la gran semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un viejo conocido volvió a escena para calentar la previa. Peter Shilton, el histórico arquero británico que sufrió en carne propia las dos obras maestras de Diego Maradona en México 1986, empezó a jugar el trascendental partido de este miércoles a través de sus redes sociales.

El exarquero de 76 años utilizó su cuenta de X para enviarle un fuerte mensaje de apoyo al plantel que conduce Thomas Tuchel de cara al choque ante nuestro seleccionado en Atlanta. Buscando motivar a sus compatriotas, Shilton escribió: “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse! ¡Puedes ganar contra Argentina mañana! ¡Nos lo merecemos!”.

Con la palabra "ruido", el exjugador hizo clara alusión a la inevitable carga histórica y geopolítica que suele rodear a este clásico. Al respecto, Shilton pidió dejar de lado las tensiones externas y expresó: “Por lo demás, siempre he creído que el campo y este torneo unen al mundo, nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. ¡Manténganlo fuera del campo! ¡Manténganlo fuera del juego!”.

La herida de aquel mediodía en el Estadio Azteca sigue abierta para el inglés, quien a cuatro décadas de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" insiste en que le "robaron" ambos tantos. Lejos de la postura de Lionel Scaloni, quien busca bajarle los decibeles al cruce asegurando que "es solo un partido de fútbol", el exarquero mantiene intacto su histórico rencor deportivo contra el ídolo de Villa Fiorito.

Mundial 2026: a qué hora juega Argentina e Inglaterra y por dónde se puede ver La expectativa es total ante un histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan en un nivel altísimo y con planteles repletos de estrellas de elite internacional, lo que promete 90 minutos de pura intensidad y despliegue físico. La Albiceleste busca revalidar su última Copa del Mundo, mientras que los Tres Leones intentarán imponer su ritmo, reviviendo una de las rivalidades más icónicas y apasionantes de la historia del fútbol mundial.