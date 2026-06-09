En Vivo
9 de junio de 2026 Inicio

Amistoso Argentina-Islandia: preocupación por un diluvio torrencial en Alabama en la previa del partido

La lluvia inundó por completo el Jordan-Hare Stadium. Sin embargo, el encuentro se disputará a la hora pautada, ya que el moderno sistema de drenaje subterráneo de la cancha escurrió la superficie en apenas 25 minutos.

Por
El partido se jugará a la hora pautada.

El partido se jugará a la hora pautada.

Un fuerte diluvio con actividad eléctrica inundó por completo el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama, lo que puso en riesgo el partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Argentina e Islandia. Sin embargo, el encuentro se disputará a la hora pautada debido a que el moderno sistema de drenaje subterráneo de la cancha escurrió la superficie en apenas 25 minutos luego del cese de las precipitaciones más intensas.

La cancha donde juega hoy la Seleción.
Te puede interesar:

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

La tormenta acumuló hasta cinco centímetros de agua sobre el terreno de juego, por lo que inicialmente la superficie lucía como una "piscina", según describieron cronistas apostados en el lugar. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia por inundaciones repentinas en el condado de Lee, tras registrarse la caída de entre 50 y 75 milímetros de agua en pocas horas.

Ante la amenaza de descargas eléctricas en la zona del sureste norteamericano, rigió de manera preventiva el protocolo "Weather Delay", que obliga a suspender eventos masivos frente a esta clase de fenómenos. Pese al anegamiento temporal en los pasillos y tribunas del recinto, la organización no comunicó ninguna postergación oficial y la delegación argentina ratificó su salida del hotel rumbo al estadio.

La rápida respuesta del suelo se debió a una avanzada tecnología de canales subterráneos en forma de "espina de pescado", los cuales están recubiertos con tela geotextil. Esta red de conductos facilitó la evacuación hídrica inmediata hacia el centro del campo, a diferencia de los estadios tradicionales donde el líquido se desplaza hacia los laterales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de 433 (@433)

El personal de mantenimiento acondicionó el césped para el inicio del juego

Los operarios del complejo utilizaron secadores de palo de un metro de ancho para empujar los remanentes de agua y activaron un pequeño tractor para "peinar" el césped corto. Aunque la cancha quedó en condiciones óptimas para el rodaje de la pelota, la humedad residual hará que el terreno esté mucho más rápido de lo habitual.

Esta velocidad del suelo representa un factor de cuidado para los futbolistas, quienes buscarán evitar lesiones físicas o resbalones imprevistos a pocos días del debut mundialista. El cuerpo técnico argentino evaluará las condiciones climáticas del campo para regular las cargas de los jugadores que deben "exigir la máquina a fondo" en este último examen previo al certamen.

Noticias relacionadas

Al goleador del Galatasaray de Turquía se le vencerá el contrato a fin de este mes.

Ni River ni Newell's: aseguran que un nuevo equipo argentino podría meterse en la pelea por Mauro Icardi

Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

Real Madrid anunció una mega oferta por Julián Álvarez: la insólita respuesta de Atlético de Madrid

El Fideo no define su futuro y crece la preocupación en Rosario acerca de su continuidad.

¿Seguirá en el fútbol argentino? Di María no renovó su contrato con Rosario Central y hay incertidumbre por su futuro

Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel están entre algodones y Scaloni analiza si buscará un reemplazante para ambos.

Preocupación por las lesiones en la Selección: quiénes son los candidatos a ocupar el puesto de Balerdi

Detalles de la vida del Kun Agüero.

Historia emotiva: se filtró la casa de Quilmes en la que se crió el Kun Agüero

Atlético de Madrid tasó a Julián Álvarez en 120 millones de euros por su salida del club.

Real Madrid va a la carga por Julián Álvarez: la millonaria oferta que le ofreció a Atlético de Madrid

últimas noticias

Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. 

La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Hace 13 minutos
play
Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

Hace 26 minutos
Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

Hace 29 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

Hace 43 minutos
La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Hace 46 minutos