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15 de julio de 2026 Inicio

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal durante el partido de España contra Francia

Las cámaras de seguridad captaron a dos personas subidas a uno de los muros que bordean la propiedad, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

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Los agentes de seguridad lograron evitar el robo.

Los agentes de seguridad lograron evitar el robo.

Dos delincuentes intentaron asaltar la residencia de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat, durante el partido de semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia. El asalto, sin embargo, se vio frustrado gracias a la tecnología de vigilancia de la propiedad.

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Según confirmó La Vanguardia, las cámaras de seguridad capturaron el preciso instante en que los dos sospechosos trepaban uno de los muros que limitaban la casa. La señal de alerta activó de inmediato un riguroso protocolo de emergencia que movilizó al equipo de seguridad privada, el cual intervino con rapidez para bloquear cualquier vía de acceso a la vivienda.

Poco después, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se personaron en el lugar para asegurar la zona y dar inicio a una investigación que sigue abierta.

La casa de Lamine Yamal en Espa&ntilde;a.

La casa de Lamine Yamal en España.

Los investigadores policiales no trabajan de forma aislada, ya que esa misma noche se registraron otros delitos similares en la misma urbanización. Ahora, los investigadores se centran en determinar si existe una conexión directa entre estos hechos y si detrás de ellos opera una red coordinada. La rápida respuesta evitó que el incidente pasara de ser una mera tentativa, saldándose sin daños materiales ni personales.

Lamine Yamal y su temor por la inseguridad en el barrio

Este suceso reabre la preocupación en el entorno del jugador, dado que no es la primera vez que se convierte en blanco de la delincuencia. Hace apenas unos meses, poco después de que Lamine Yamal adquiriera la propiedad, un grupo de ladrones logró irrumpir en la vivienda mientras se encontraban personas en su interior.

Mientras las autoridades continúan con los esfuerzos para localizar a los sospechosos, la seguridad en torno al domicilio de la joven promesa ha sido reforzada de manera preventiva para evitar que se repita un escenario similar en el futuro.

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