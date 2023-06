La industria automotriz presente en Agroactiva 2023

agroactiva-chevrolet.jpg

Ford

La marca americana es sponsor oficial de Agroactiva 2023 y en su espacio cuenta con diversos sectores en donde se exhibe su amplia gama de productos, incluyendo en forma destacada a la totalmente nueva Ranger, que será producida en Argentina, y que llegará en breve al mercado. Toda la familia Raza Fuerte, está disponible para que los visitantes puedan conocerlas en detalle, incluyendo a la Nueva Ranger Raptor, la pick-up mediana más potente y extrema del mercado, diseñada por Ford Performance, la F-150 Lariat, la F-150 Híbrida, la Nueva Maverick Híbrida y la F-150 Raptor.

En un sector específico, se ubica la gama de SUVs de Ford: la recientemente lanzada Territory, Kuga Híbrida y la Bronco Sport. Las mismas están a disposición para que los visitantes puedan conocer en detalle su diseño, y sus niveles de equipamiento de tecnología, en materia de confort y seguridad.

agroactiva-ford.jpg Ford es sponsor oficial de la muestra.

Mercedes-Benz camiones y buses

En un stand interactivo, exhibe sus productos de fabricación nacional, los camiones Atego y Accelo y las novedades de sus servicios de posventa desarrollada en la campaña Kilómetro a Kilómetro. A través de ella, la compañía acompaña a sus clientes no solo en el proceso de adquisición de un camión o bus, sino en todo el proceso de la vida del vehículo: venta, repuestos, servicios, planes de mantenimiento, REMAN, financiación y compra del camión usado del cliente como parte de pago.

"AgroActiva representa para nosotros una instancia de intercambio con los diferentes actores del sector agropecuario, donde podemos compartir y dar a conocer innovaciones tecnológicas y todas las novedades del mercado”, afirma Gonzalo Rodiño, Gerente de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

La novedad destinada al sector agropecuario es la presentación de AgroFlex, un plan de financiación exclusivo que tiene como objetivo que la cuota de capital se adapte a la liquidación de la cosecha de cada cliente.

agroactiva-mbenz.jpg Mercedes-Benz Camiones y buses exhibe sus camiones de producción nacional.

Renault

Agroactiva será nuevamente el punto de encuentro con el campo y la cita ineludible para presentar nuevamente las jornadas Renault Pro+ Days, una iniciativa federal de Renault destinada a clientes del sector. Esta acción que comenzó en el año pasado y que continuará durante este año recorriendo la Argentina para acercar una completa oferta de vehículos comerciales que incluye la Alaskan en todas sus versiones. La propuesta incluye la prueba de Alaskan en terrenos técnicos y con las necesidades concretas de cada cliente y zona, contando con el asesoramiento de expertos de la marca.

“Las pick-ups están hechas para ser una herramienta fundamental para el trabajo pero también para el disfrute por lo que estar en uno de los encuentros más importantes del Agro en el año es muy importante para Renault. Este año hemos actualizado la gama Alaskan con el objetivo de brindarle a los clientes una oferta más robusta, con la incorporación de dos nuevas versiones a su gama, y un mayor confort en su pick up de una tonelada fabricada en nuestra planta de Córdoba”, afirmó Juan Manuel Alliati, Gerente de Producto de Renault Argentina.

agroactiva-renault.jpg La Alaskan es la estrella del stand de Renault.

Volkswagen

En el espacio de la marca se exhibirán 21 vehículos, entre los que se destacan la flamante familia SUVW, el nuevo Vento GLI como también el Tiguan Allspace, la gama completa de Amarok y hasta los camiones Volkswagen. En un stand de 2400 m2 que fue construido respetando la estrategia Way to Zero, se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de plástico 100% reciclado, hierros modulares y partes de containers marítimos ya utilizados en otros espacios e iluminación 100% LED.

Los visitantes además se encontrarán con unidades Amarok y Taos equipadas con una selección de accesorios originales y con un lugar exclusivo para la exhibición de productos de la colección de accesorios Lifestyle de la marca.

Por su parte, la división Camiones y Buses aprovechará su presencia en Agroactiva 2023 para exhibir toda la gama de los camiones Volkswagen Delivery, Constellation y su reciente extrapesado “El más grande de la marca: El Meteor” Como novedad y en términos de valor agregado para el cliente se ha lanzado recientemente la Garantía Especial Meteor que incluye un programa una garantía de 2 años sin límite de kilometraje.