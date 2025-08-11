Confirmado: la nueva Volkswagen Amarok argentina tendrá versión híbrida desde 2027 El secreto mejor guardado de la marca alemana, fue develado por el Ministerio de Economía, que reveló la noticia en sus redes sociales. Por







Esta imagen fue develada por VW Argentina sobre la nueva Amarok.

En un encuentro protocolar entre funcionarios del Gobierno nacional y directivos de Volkswagen Argentina, se confirmó un dato clave: la nueva generación de la pick-up Amarok que se fabricará en la planta de Pacheco desde 2027, incluirá al menos una versión híbrida. La información fue adelantada por el Ministerio de Economía en su cuenta en X, generando expectativa en la industria local.

Según fuentes oficiales, el ministro Luis Caputo y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, se reunieron con representantes de la automotriz, encabezados por Marcellus Piug, presidente de VW Group Argentina, quiénes presentaron al gobierno el plan que forma parte de la inversión anunciada en abril destinada a modernizar la planta y adaptar su línea de montaje al nuevo modelo y que ascenderá en total a 580 millones de dólares.

volkswagen-amarok-2027 Proyección de la Amarok 2027 realizada por un medio especializado brasileño. Volkswagen Amarok híbrida en 2027 En el anuncio realizado en abril, solo se había confirmado el monto total de inversión y la fecha de lanzamiento, que será en 2027. Ahora, con este nuevo dato, termina cerrando la idea de porque se optó por lanzar un restyling de la Amarok en 2024, algo que fue muy criticado en su momento pero que luego las buenas ventas que tuvo el modelo callaron a la crítica entendiendo que el usuario la seguía eligiendo. El respaldo estatal a este desarrollo resulta estratégico: la hibridación permitiría a Volkswagen Argentina postularse al nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una normativa diseñada para promover proyectos que incorporen tecnologías limpias, como híbridos y eléctricos.

El director de Volkswagen a nivel global, Thomas Schaefer, había mencionado sobre la noticia: "La nueva generación de Amarok se desarrollará, diseñará y producirá en Sudamérica, para Sudamérica. Esto significa que se adaptará perfectamente a las necesidades específicas de nuestros clientes en este mercado".