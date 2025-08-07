7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Acuerdo histórico entre dos automotrices

General Motors y Hyundai sellaron una alianza para producir vehículos en conjunto para América Latina. Qué modelos producirán.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio
Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

General Motors y Hyundai Motor Company anunciaron los detalles de una ambiciosa alianza estratégica que contempla el desarrollo conjunto de cinco nuevos vehículos, cuatro de los cuales estarán específicamente destinados a los mercados de América Latina. El acuerdo contempla el desarrollo de cuatro vehículos para el mercado latinoamericano: una SUV, un automóvil compacto y dos pick-ups (una compacta y otra de tamaño mediano).

Las exportaciones tuvieron en julio una merma del 35%.
Te puede interesar:

Aunque subieron las ventas de 0KM, bajó la producción de autos: caída del 16,5% en julio

Adicionalmente, ambas compañías trabajarán en el desarrollo de una van comercial eléctrica destinada al mercado norteamericano. La estrategia se enfoca en los segmentos de mayor demanda en la región, que han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta parte del acuerdo beneficiará especialmente a Hyundai, qué solo tiene la Santa Cruz dentro de su gama de vehículos y seguramente buscará profundizar la oferta dentro de uno de los segmentos más destacados en la región.

hyundai-santacruz
Hyundai Santa Cruz.

Hyundai Santa Cruz.

La alianza establece una clara división de tareas entre ambas compañías. General Motors liderará el desarrollo de la plataforma para la pick-up mediana, aprovechando su experiencia en este segmento en mercados como Brasil y Argentina. Por su parte, Hyundai se encargará del desarrollo de los vehículos compactos y de la van eléctrica comercial.

Las empresas estiman que una vez que la producción alcance su capacidad máxima, las ventas de estos cinco vehículos superarán las 800.000 unidades anuales. Esta cifra refleja las altas expectativas que ambas compañías tienen sobre la recepción de estos modelos en los mercados objetivo.

chevrolet-s10
Chevrolet S10.

Chevrolet S10.

¿Cuándo se lanzan a la venta?

El cronograma establecido prevé que el trabajo de diseño e ingeniería comience en las próximas semanas, con lanzamientos programados para 2028. La van comercial eléctrica será fabricada en Estados Unidos durante ese mismo año, mientras que los vehículos destinados a Latinoamérica serán producidos en facilidades aún por determinar en la región.

Noticias relacionadas

Esta es la versión que llegó de Brasil.

Adiós al Citroën C4 Cactus, uno de sus modelos más vendidos en Argentina

Las marcas empiezan a enviar a los concesionarios las nuevas listas de precios, con mayores aumentos a los previstos.

Por el salto del dólar, las automotrices ya remarcan precios con aumentos del doble de la inflación

Los patentamientos tuvieron el mejor julio desde 2018.

Patentamientos de 0KM, con buen arranque del segundo semestre: crecieron 44% en julio

La Renault Master llega importada de Brasil.

Renault actualiza la Master en Argentina: llega importada desde Brasil

Toyota retomó las actividades en su planta de Zárate

La planta de Toyota en Zárate retomó su actividad productiva

Hyundai presentó la nueva versión de Tucson

Hyundai lanzó en la Argentina la nueva Tucson híbrida

Rating Cero

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

Lescano y un mal trago en Bogotá.

La bronca de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Colombia: "Me rompiste el corazón"

Mario Pergolini recibió el mensaje más sincero de parte de Moria Casán.

El elogio más sincero de Moria Casán para Mario Pergolini: "¿Sabés lo que me gusta de vos?"

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

últimas noticias

play

Marcha en Puente Pueyrredón: se desplegó un fuerte operativo de seguridad

Hace 3 minutos
El 46% de los argentinos recurren a la tarjeta de crédito para consumos básicos mensuales.

Según un informe de la UBA, casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar comida en supermercados

Hace 16 minutos
Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Acuerdo histórico entre dos automotrices

Hace 16 minutos
Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

Hace 27 minutos
Javier tenía 10 años cuando vio por última vez a su hermano, en 1984.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele"

Hace 40 minutos