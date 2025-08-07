Acuerdo histórico entre dos automotrices General Motors y Hyundai sellaron una alianza para producir vehículos en conjunto para América Latina. Qué modelos producirán. Por Federico Bossio







Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

General Motors y Hyundai Motor Company anunciaron los detalles de una ambiciosa alianza estratégica que contempla el desarrollo conjunto de cinco nuevos vehículos, cuatro de los cuales estarán específicamente destinados a los mercados de América Latina. El acuerdo contempla el desarrollo de cuatro vehículos para el mercado latinoamericano: una SUV, un automóvil compacto y dos pick-ups (una compacta y otra de tamaño mediano).

Adicionalmente, ambas compañías trabajarán en el desarrollo de una van comercial eléctrica destinada al mercado norteamericano. La estrategia se enfoca en los segmentos de mayor demanda en la región, que han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta parte del acuerdo beneficiará especialmente a Hyundai, qué solo tiene la Santa Cruz dentro de su gama de vehículos y seguramente buscará profundizar la oferta dentro de uno de los segmentos más destacados en la región.

hyundai-santacruz Hyundai Santa Cruz. La alianza establece una clara división de tareas entre ambas compañías. General Motors liderará el desarrollo de la plataforma para la pick-up mediana, aprovechando su experiencia en este segmento en mercados como Brasil y Argentina. Por su parte, Hyundai se encargará del desarrollo de los vehículos compactos y de la van eléctrica comercial.

Las empresas estiman que una vez que la producción alcance su capacidad máxima, las ventas de estos cinco vehículos superarán las 800.000 unidades anuales. Esta cifra refleja las altas expectativas que ambas compañías tienen sobre la recepción de estos modelos en los mercados objetivo.