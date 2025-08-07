Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 8 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si busca pareja para compartir su vida, hoy no es el día. Buen momento económico para independizarse. Tendrá una promoción profesional. El descanso es imprescindible para su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Relaje sus músculos y su mente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.