7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 8 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy, la Luna transita por Leo mientras Mercurio sigue retrógrado. ¿Cómo atravesar esta energía?.
Te puede interesar:

¿Sentís que no podés apagar tu cabeza? Esta es la explicación astrológica

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si busca pareja para compartir su vida, hoy no es el día. Buen momento económico para independizarse. Tendrá una promoción profesional. El descanso es imprescindible para su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Relaje sus músculos y su mente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón? Los signos bajo sorpresas amorosas en este 7 de agosto

Dentro del zodíaco, un signo se perfila como el gran favorecido en el terreno del amor.

A qué signo le irá mejor en el amor en agosto 2025, según la inteligencia artificial

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 6 de agosto

El 23 de agosto de 2025 se produce una Luna Nueva poderosa en el grado 0 de Virgo. ¿Cómo impacta en todos los signos?.

La Luna Nueva de agosto revela lo oculto, ¿cómo impacta en cada signo?

Horóscopo de hoy, martes 5 de agosto.

Horóscopo de hoy, martes 5 de agosto

Rating Cero

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

últimas noticias

En una cárcel federal de Ezeiza se intoxicaron cuatro presos, al parecer al consumir droga adulterada.

La Justicia declaró nula la causa del "Operativo puf" por ausencia de delito

Hace 12 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

Hace 23 minutos
La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

Hace 27 minutos
play
A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

Hace 32 minutos
El BCRA lanzó una nueva medida.

El Banco Central aprobó el uso de cheques electrónicos en dólares

Hace 49 minutos