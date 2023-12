Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 8 de diciembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Mago: va a ser una semana mágica de reacomodar completamente los sentimientos y empezar a crecer en todas las formas. Son días de reuniones laborales y cambios de puesto; también vas a estar hablando de proyectos nuevos para el 2024. Es el momento de la suerte, de atraer más abundancia y de pagar deudas del pasado. Viene un amor compatible, pero tratá de no querer controlar todo.

Números de la suerte: 25 y 30.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y azul fuerte.

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Sagitario.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta de la Estrella: va a ser una semana de cerrar proyectos y negocios nuevos, de reconocimiento en cuestiones laborales, de cambios positivos para que empieces a crecer económicamente. Te van a pagar un dinero que te debían. No seas tan drástico con vos mismo y con la gente que te rodea. Vas a tener un poder personal extra estos días, te vas a sentir con mucho ánimo y más energía.

Números de la suerte: 1 y 26.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Mundo: es tiempo de ver hacia dónde vas a ir en cuestiones de viaje, de formar cosas nuevas y positivas. Vas a tener un exceso de energía y de buena suerte en estos días. Vienen cambios en cuestiones de trabajo, pero vas a quedar igual o mejor que antes. Te llegará una iluminación y nuevas ideas. Viene una plenitud en cuestiones amorosas y el dinero va a llegar a manos llenas.

Números de la suerte: 3 y 4.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y naranja.

Signos compatibles: Escorpio, Acuario y Libra.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo se arregla. Es el momento de reacomodar las energías, sentimientos e ideas. Empezá a enamorarte de vos mismo para recuperar la autoconfianza que necesitás. Cambiá los patrones de comportamiento, quitate las energías negativas y los pensamientos que no te dan nada de provecho. Tratá de controlar completamente tu temperamento.

Números de la suerte: 2 y 20.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: blanco y azul fuerte.

Signos compatibles: Escorpio, Acuario y Piscis.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Emperador: te va a llegar lo que estabas esperando, más abundancia y estabilidad. No le creas tanto a las personas que están alrededor tuyo y acostumbran a manipularte; sé más desconfiada o desconfiado. Va a ser una semana de reuniones laborales, cuidado con los compañeros que te quieren poner el pie. Llegan cambios positivos en tu forma de pensar, no te detengas.

Números de la suerte: 16 y 31.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: naranja y verde fuerte.

Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Diablo: cuidado con los enemigos ocultos y la gente chismosa que te rodea. También habla de dinero fácil y rápido; te van a pagar esa deuda o tendrás un trabajo extra. Quitate personas muy tóxicas que últimamente te han estado rodeando y no te están dejando nada. Te vienen propuestas nuevas de trabajo o proyectos. Te busca mucho un amor del pasado, pero dejalo en el pasado.

Números de la suerte: 17 y 27.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y verde fuerte.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Tauro.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: esta semana te toca estar arriba. Van a ser días de reuniones con los directivos de la empresa o de tu trabajo. Te llega un dinero extra, aumento de sueldo, aguinaldo o compensación anual. Sé perseverante en tus objetivos para ser feliz. Llega recompensa en cuestiones de amor, dinero y trabajo. Te va a estar buscando alguien que te va a dar mucha felicidad y alegría.

Números de la suerte: 8 y 15.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: plateado y rojo.

Signos compatibles: Acuario, Aries o Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Juicio: va a ser una gran semana para empezar a acomodar las cosas y organizarte más. Vas a sentir que las dificultades o problemas que tenías en el pasado se resolvieron. Tené más comunicación con la gente que querés y contá lo que sentís para que te puedan entender. Va a ser una semana de reuniones laborales, encuentros y fiestas; también de pasión y conquista.

Números de la suerte: 14 y 22.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: azul y amarillo.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta de la Torre: va a ser una semana de sorpresas, regalos, fiestas y reuniones. Son grandes días en cuestiones laborales. Cuidate de las traiciones amorosas o de amigos que están muy cerca tuyo. No pienses en el pasado y dejá que las cosas fluyan. Para los casados, embarazo en puerta; para los solteros, viene una pareja compatible. Saldrás de viaje dentro de poco.

Números de la suerte: 5 y 7.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo, naranja y rojo.

Signos compatibles: Libra, Aries y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una gran semana en cuestiones económicas, va a fluir la abundancia y la prosperidad. Tratá de controlar tu carácter y tus impulsos para no hablar de más. Recordá que no todas las oportunidades son buenas, analizalas bien. Es el momento de ponerle pasión a todo y mejorar completamente tu vida. Vas a hacer una compra o venta grande en estos días.

Números de la suerte: 6 y 19.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Sol: va a ser una semana de brillar y recuperar el ánimo. Serán días de concentrarte en el trabajo y en reuniones laborales, de mucho acelere y cosas pendientes. Concentrate, no te enojes y administrá tu tiempo. Te pagan un dinero que te debían. Tratá de ser más consciente de tu vida, qué te perjudica y qué te beneficia. Aprendé a ser más tolerante y controlar tus impulsos.

Números de la suerte: 11 y 28.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y azul fuerte.

Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Loco: son tiempos de madurar, dejar cosas atrás y empezar a avanzar. No tenés que estar atrás de nada ni de nadie, buscá el cambio que necesitás. Te viene una oportunidad nueva en cuestiones laborales y amores más compatibles. Vas a resolver ese problema legal que no habías podido terminar. Te vas de viaje en estos días. Vienen ilusiones nuevas en cuestiones laborales y amorosas.

Números de la suerte: 9 y 23.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y verde.

Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Escorpio.