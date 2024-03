Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de marzo, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una gran semana, sientes que las energías se están alineando. En esta semana de vacaciones no tomes en cuenta lo que dicen los demás, toma las cosas más a la ligera, disfruta y sobre todo descansa. Si vas a salir de viaje, ve al mar para quitarte todas las envidias. Vas a poder cerrar el mes de marzo con más abundancia y estabilidad.

Números de la suerte: 15 y 27.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Leo y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del Diablo: cuídate de los enemigos ocultos y de las malas vibras. Esta Semana Santa ponte agua bendita en la frente y la nuca para quitarte el mal de ojos y los chismes. Vas a recibir un dinero extra y vas a poder organizar un viaje con tu familia o para visitar amigos. Disfruta estos días, descansa y planea qué tienes que hacer para ya no estar estancado.

Números de la suerte: 28 y 61.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Loco: pisa triunfo a donde vayas. Esta Semana Santa vas a salir de viaje con tu familia y amigos. Te buscan amores del pasado; diviértete, pero no vuelvas. Trata de meterte al mar y conectarte con la naturaleza. Las vacaciones son para convivir con tus seres queridos, recomponer el pasado y empezar a hacerlo mejor. Viene una sorpresa que te va a dar mucha alegría.

Números de la suerte: 3 y 25.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: morado y azul.

Signos compatibles: Virgo y Libra.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta de los Amantes: va a ser una gran semana. Estarás estable y tranquilo, conviviendo con gente que hace mucho no veías. Esta Semana Santa vas a ir a varios lugares de viaje y eso te va a ayudar a sentirte mejor. El mar y el río te llenarán de energía positiva. Ten cuidado con todo lo que sea fuego o calor excesivo. Vas a recibir una llamada por un contrato o algo de papelería que te va a ayudar a estar mejor económicamente.

Números de la suerte: 17 y 31.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Piscis y Tauro.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba, tomar decisiones y disfrutar. Te vas a sentir pleno, muy conquistador y con muchos deseos de salir adelante. Esta Semana Santa olvídate del pasado y empieza a ver hacia un futuro mejor. Vas a invitar a unos amigos a ir a la playa o viajar juntos. Aleja de tu vida las energías negativas y las personas tóxicas que no te dejan crecer.

Números de la suerte: 7 y 16.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y verde.

Signos compatibles: Aries y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Fuerza: vas a estar bendecido espiritualmente. Esta Semana Santa vas a disfrutar mucho de tu persona, de tu integridad, de sentirte feliz y pleno. Trata de dormir, recuperar el sueño perdido y renovar energías. Llegan amores nuevos; estarás muy conquistador y muy apasionado. Disfruta todo lo que está alrededor de ti y desconfía de la gente que te habla bonito.

Números de la suerte: 14 y 22.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Tauro y Sagitario.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Ermitaño: va a ser una semana de encontrar la luz y saber hacia dónde vas. Esta Semana Santa no te quedes en tu casa, disfruta los días y sal con tu pareja, amigos o familia. No hagas siempre lo mismo. Aprovecha las vacaciones para arreglar asuntos de tu casa y aprende a disfrutar. Va a ser una semana de conocer gente importante y poderosa.

Números de la suerte: 1 y 29.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: verde y amarillo.

Signos compatibles: Acuario y Géminis.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Mundo: te vas de viaje. Apaga el celular y desconéctate de todas las energías negativas. Haz cosas diferentes para sentir que disfrutas de la Semana Santa. Trata de ser un poco más consciente al momento de opinar o platicar. Después de las vacaciones llega dinero, estabilidad y crecimiento. Corta todas las energías negativas y los chismes poniéndote agua bendita.

Números de la suerte: 2 y 4.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: plateado y rojo.

Signos compatibles: Cáncer y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del As de Copas: sal de viaje y disfruta las vacaciones. Lima asperezas y no saques a relucir enojos. Esta Semana Santa el sol te ayuda a reinventarte y quemar las energías negativas. Quítate problemas del pasado y no cargues temas que no son tuyos. Una pareja se te declara en cuestiones amorosas. Abundancia económica y estabilidad en cuestiones familiares.

Números de la suerte: 11 y 23.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Acuario y Aries.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Emperador: eres el líder natural y va a ser una Semana Santa muy disfrutada con tu pareja, familia y amigos. Trata de descansar porque últimamente estás pensando muchas cosas. Aprovecha las vacaciones para diseñar qué quieres para tu futuro, qué te falta para ser feliz y sobre todo qué te sobra. No tengas miedo al que dirán, se auténtico y original.

Números de la suerte: 20 y 33.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y azul.

Signos compatibles: Aries y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Sol: es tu aliado en esta Semana Santa, te hará sentirte mejor y más estable. Se va a juntar tu pareja, la familia y los amigos, así que disfrútalo: eres el alma de la fiesta y quien organiza las vacaciones. Vas a experimentar emociones nuevas y te vas a rejuvenecer. Te van a llegar ideas para tener más dinero. Va a ser una semana de mucha pasión, deseo y amores fugaces e intensos.

Números de la suerte: 9 y 18.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y amarillo.

Signos compatibles: Tauro y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Juicio: esta Semana Santa arregla bien tus papeles, tu pasaporte y tu visa. Son unas vacaciones para reacomodar sentimientos, saber si te quedas o te vas y disfrutar completamente de tus seres queridos. Empieza a alinear los cambios que quieres hacer en tu vida. Cuidado con la comunicación y los chismes. Vienen ilusiones nuevas, estabilidad económica y laboral.

Números de la suerte: 5 y 26.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: blanco y verde.

Signos compatibles: Capricornio y Cáncer.