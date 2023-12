Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de diciembre, signo por signo

En ese contexto, la tarotista reveló qué carta acompañará a cada signo durante los próximos días, qué colores les resultarán de buena suerte, cuál será el mejor día de la semana para cada uno y qué pueden esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Torre: tenés que empezar a construir cosas positivas para tu futuro. Va a ser una semana de muchas reuniones y fiestas. No busques pleito donde no lo hay y tratá de convivir sanamente. Te viene un premio grande en cuestiones de lotería o juegos de azar. Conocerás gente nueva.

Números de la suerte: 6 y 20.

Mejor día de la semana: martes.

Color: rojo intenso.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta de la Fuerza: va a ser una semana de sacar adelante toda tu fortaleza espiritual y mental. Son días de inventarle más energía positiva a tu vida y de reinventarte. Llega dinero extra y estabilidad económica. En el amor, regresa una persona que se fue. Viene mucho trabajo para 2024.

Números de la suerte: 19 y 28.

Mejor día de la semana: lunes.

Color: amarillo y naranja.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta de la Estrella: vas a brillar y vienen cosas muy importantes en tu vida. Estás en ese momento de ser feliz y encontrar la estabilidad. Te va a estar buscando mucha gente nueva o del pasado para invitarte a fiestas. Llegan ilusiones y amores nuevos. Viene la oportunidad laboral que estabas esperando.

Números de la suerte: 27 y 30.

Mejor día de la semana: miércoles.

Color: blanco y rojo.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Sol: es el momento de brillar y sentir esa energía positiva. Te visitan familiares de afuera o vas a estar haciendo un viaje. Llega un anillo de compromiso o un regalo muy importante. Encontrá tu propósito; que tu felicidad no dependa de otras personas. Viene dinero a manos llenas y un amor compatible.

Números de la suerte: 24 y 26.

Mejor día de la semana: jueves.

Color: rojo y amarillo.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Loco: llega estabilidad económica y dinero a manos llenas, pero también la conciencia mental de saber qué querés para tu vida. Empezá a alejar a las personas tóxicas o interesadas. Vas en la dirección correcta; vienen cosas muy importantes en 2024. Habrá mucha lucha y mucha recompensa.

Números de la suerte: 5 y 11.

Mejor día de la semana: miércoles.

Color: naranja y verde.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo pasa y todo se resuelve. Tenés que enfrentar los problemas para poder avanzar. Vas a tener una sorpresa de un amor que te va a dar mucha alegría y estabilidad. Estás en el momento de crecer económicamente y tomar decisiones para tu futuro.

Números de la suerte: 7 y 18.

Mejor día de la semana: viernes.

Color: plateado y rojo.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del Carruaje: no te detengas, seguí adelante que va a ser una semana de triunfos y éxitos. Te van a dar un dinero extra, una compensación económica o un premio grande. Es momento de tomar decisiones y acciones para ser feliz. Viene un año de progreso y estabilidad económica.

Números de la suerte: 17 y 21.

Mejor día de la semana: miércoles.

Color: verde y naranja.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del Emperador: todo va a girar alrededor tuyo, así que no cargues energías negativas. Va a ser una gran semana de logros económicos y proyectos nuevos. Llegan ilusiones y transformaciones mágicas. Alguien poderoso llegará a tu vida para ayudarte. Estabilidad amorosa y crecimiento personal.

Números de la suerte: 14 y 16.

Mejor día de la semana: lunes.

Color: amarillo y verde.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Mago: pedí que se te va a dar. Va a ser una semana de trabajo y de sacar todos los pendientes de este año. Llega un regalo que te va a dar mucha alegría. Buscá el verdadero amor y no te conformes con migajas. Viene una recompensa y estabilidad económica. Llega una llamada o mensaje pidiéndote perdón.

Números de la suerte: 4 y 10.

Mejor día de la semana: jueves.

Color: naranja y verde.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del As de Copas: va a ser una semana de estar en casa, juntar a la familia, provocar el bienestar y la felicidad de los demás. Son días de trabajo extra, exámenes pendientes y compras navideñas de último momento. Alegría y sorpresa. Sé un poco más paciente y no estés tan sensible a lo que te digan los demás.

Números de la suerte: 8 y 22.

Mejor día de la semana: martes.

Color: azul fuerte y amarillo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Mundo: te vas de viaje o viene gente de afuera a festejar las Fiestas. Hay personas que te van a buscar para pedirte perdón o reconciliarse. Vas a ser el alma de la fiesta, así que disfrutalo. Creatividad y cambios positivos. Protegé tu dinero y no lo prestes; llega un premio grande.

Números de la suerte: 3 y 15.

Mejor día de la semana: miércoles.

Color: naranja y verde.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una semana de triunfos, éxito y reconciliación. Viene un premio grande que ni te imaginás y una alegría inmensa. Te dan un reconocimiento económico en el trabajo. Llega una propuesta de casamiento o de estabilidad amorosa. Cuidate de los chismes y los malos comentarios.

Números de la suerte: 11 y 27.

Mejor día de la semana: lunes.

Color: azul fuerte y dorado.