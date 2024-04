Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 14 al 19 de abril, signo por signo

Horóscopo para Aries

Te sale la carta del Ermitaño: son tiempos de seguir cumpliendo y atrayendo la buena suerte y la abundancia. Vas a encontrar la solución y estabilidad que necesitas. Pon atención a los contratos nuevos y a los cambios en cuestiones laborales. Llega una invitación a salir de viaje y dinero extra. También viene un regalo que no esperabas. Con tu cumpleaños llega el despertar de un nuevo comienzo.

Números de la suerte: 11 y 16.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso.

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Leo.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Estás en el momento de adelantar todo lo que necesitas en cuestiones laborales y de escuela. Esta semana va a ser de mucha concentración y reuniones laborales. Es importante controlar el temperamento y ser más inteligente al momento de invertir. Vas a tener nuevos caminos y nuevos rumbos. Rompimiento, traición amorosa o problemas con tu pareja.

Números de la suerte: 24 y 27.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: verde y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Capricornio.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Mundo: es el momento de tomar acción, crecer y empezar a reinventarte. Va a ser una semana de logros y reconocimientos en el trabajo o en la escuela. Cualquier problema legal o de juzgados se va a solucionar; ya no te enfrasques en temas familiares. Los astros, el destino y la buena vibra están a tu favor, así que aprovéchalo. Va a ser una semana de mucho trabajo.

Números de la suerte: 18 y 30.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Acuario y Escorpio.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Traes buena suerte y abundancia, sientes que las cosas te están saliendo a tu favor. Tienes que ser inteligente y no caer en provocaciones o chismes. Vas a estar solucionando todo lo que venías arrastrando. Pide ese deseo que tanto necesitas que va a ser completamente concedido. Va a ser una semana intensa en cuestiones amorosas.

Números de la suerte: 4 y 23.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: amarillo y azul.

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Capricornio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de la Rueda de la Fortuna: son tiempos de estar arriba y empezar a crecer. Va a ser una semana de éxitos, logros y pagar deudas. La gente poderosa que está alrededor de ti te está viendo con buenos ojos. Tienes que enfocarte y mandar toda la energía a esa meta. Trata de controlar tu temperamento para que no caigas presa de problemas o de dificultades.

Números de la suerte: 9 y 13.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Aries.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Diablo: es la semana para jugar juegos de azar, pagar deudas, tener más abundancia y crecer sin límites. Cuídate mucho de los enemigos que están cerca de ti. Si estás en pareja, no seas tan celoso ni desconfiado: paciencia, confianza y estabilidad. Viene un cambio poderoso en cuestiones laborales o económicas, y también un movimiento de los astros a tu favor.

Números de la suerte: 6 y 33.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: plateado y rojo.

Signos compatibles: Capricornio, Tauro y Cáncer.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de la Templanza: el arcángel Miguel va a estar atrás de ti para darte estabilidad, crecimiento y abundancia. En el trabajo, vas a pedir un aumento o una compensación económica. Te viene una invitación a salir de viaje. Traes un nuevo despertar de energías positivas, proyectos nuevos en cuestiones laborales y reconocimientos de gente que está cerca de ti.

Números de la suerte: 1 y 26.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y rojo intenso.

Signos compatibles: Leo, Géminis y Acuario.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta del As de Oros: poder, fuerza y determinación. La buena suerte es tuya, no la sueltes. Trata de ser un poco más prudente; no hables de más y no te metas en chismes. Traes una buena racha y estabilidad en cuestiones laborales. Viene un dinero extra por una deuda del pasado. El despertar de un nuevo comienzo te llegará en esta semana. Va a ser una semana de juntas laborales con gente importante.

Números de la suerte: 15 y 19.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: blanco y azul.

Signos compatibles: Piscis, Géminis y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Sol: va a ser una semana intensa, de abundancia y estabilidad; vas a estar brillando más que nunca. Trata de ir a paso firme y constante. Propuesta nueva en cuestiones laborales o de negocio propio. Fíjate muy bien con quién te relacionas y no seas tan intenso al momento de conocer a alguien. Pon tu mente en silencio, no pienses de más y trata de relajarte.

Números de la suerte: 12 y 21.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: naranja y amarillo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Leo.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de la Estrella: sigues brillando, teniendo estabilidad y moviéndote a lugares mejores en tu vida. No te confíes tanto de los amigos o la pareja; confía en ti mismo y sigue adelante. No prometas lo que no vayas a cumplir. Tendrás tres golpes de suerte: uno en cuestiones de lotería, uno en cuestiones de trabajo y otro en cuestiones amorosas. Deja ir lo que no es para ti.

Números de la suerte: 5 y 27.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo intenso y azul intenso.

Signos compatibles: Aries, Virgo y Libra.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta de la Torre: va a ser una semana de concentrarse en cuestiones laborales y de tu casa. Estás en el momento de crecer económicamente. No esperes nada de nadie, tú hazlo. Sé muy inteligente al momento de los negocios y siempre trata de ganar. Una comunicación importante vendrá a ti; te invitarán a trabajar en otro proyecto o en otra empresa.

Números de la suerte: 10 y 17.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Libra, Virgo y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Carruaje: sigue adelante, no tengas miedo. Estás avanzando, olvidando el pasado y creciendo. Va a ser una semana de reconocimientos; la gente se está dando cuenta de quién eres y de qué eres capaz. No pidas consejos, sigue tu intuición que es muy buena. Te va a estar buscando gente del pasado, pero corta de plano y sigue avanzando. Regalo y sorpresa agradable.

Números de la suerte: 3 y 31.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Capricornio.