Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 7 al 13 de septiembre, signo por signo

El planeta Mercurio ingresa en el signo de Virgo el lunes 9, pero directo y no retrógrado. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) tienen un momento magnífico para exámenes y entrevistas de trabajo. Además, el miércoles 11 la Luna alcanza su fase Creciente en el vital signo de Sagitario y nos llena de optimismo y mucho entusiasmo.

El planeta del amor, Venus, transita por el signo de Libra, del cual es regente. Esa energía va a armonizar mucho la vida sentimental de todo el zodiaco, sobre todo la de los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) que van a estar seductores, con un carisma atrayente.

El planeta guerrero, Marte, transita por el signo de Cáncer y potencia nuestra creatividad, intuición y conexión emocional. Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) van a estar muy activos y muy enérgicos. Nada les va a detener si quieren algo.

Horóscopo para Aries

Aunque te sientas imparable y creas que puedes con todo, necesitas descansar y recuperar fuerzas porque vas a tener que decidir sobre temas importantes y decisivos que pueden mermar tus energías. Escucha a los tuyos porque te van a dar otra visión de las cosas, pero sobre todo confía en ti porque sabes que, aunque todo se ponga en tu contra, siempre sales adelante.

Números de la suerte: 2 y 9.

2 y 9. Signos afines: en Cáncer vas a encontrar al compañero perfecto para afrontar la vida con el entusiasmo y valentía que necesitas estos días. Con Virgo son muy opuestos, pero pueden formar un buen tándem porque querrán hacer cosas, progresar y ver que sus proyectos toman forma.

Horóscopo para Tauro

La energía astral que recibes te promete muchos éxitos que van a llegar antes de lo que imaginas. Toma el timón de tu vida y decide hacia dónde quieres encauzar tus pasos porque vas a tener muchas facilidades. Las emociones ganarán protagonismo y estarás abierto a dejar de fingir y a demostrar lo que sientes. Es un buen momento para mejorar las relaciones y disfrutar del amor.

Números de la suerte: 5 y 0.

5 y 0. Signos afines: con Libra compartes planeta regente, Venus, y ambos buscan la armonía y la estabilidad. Será difícil que no te dejes embaucar por su carisma ni que le des un no por respuesta si te pide algo. Y Sagitario pondrá tu mundo patas arriba, empujándote a explorar nuevos territorios.

Horóscopo para Géminis

Has vivido momentos inquietantes, pero con el benefactor Júpiter en tu signo la veleidosa suerte está muy cerca para aparecer cuando lo necesites y cambiarlo todo. Vas a estar muy activo y dispuesto a hacer frente a los retos que te presente la vida. Venus bien aspectado te regala días muy positivos para los sentimientos, y te ayuda a recuperar la sonrisa en el amor.

Números de la suerte: 2 y 8.

2 y 8. Signos afines: te vas a sentir cautivado por la sensibilidad de Piscis, que te va a apoyar cuando más lo necesites y que hará que sientas que no estás solo. Y la relación con otro Géminis, tan versátil, inteligente y brillante como tú, desde luego no va a ser aburrida.

Horóscopo para Cáncer

El guerrero Marte en tu signo te llena de fuerza y empuje para que puedas manejar situaciones que te agobian y ponerles punto y final. Tu sensibilidad y empatía te permitirán comprender mejor a los que que te rodean y acercar posturas, si estás distanciado con alguien que quieres. Cuida tu tiempo de ocio para desconectar de las preocupaciones y que mejore tu ánimo.

Números de la suerte: 1 y 7.

1 y 7. Signos afines: Libra te va a ayudar a salir de tu caparazón y a tomarte las cosas con un poco de humor para que no te afecten tanto. ¿Y quién mejor que Cáncer para entender la hipersensibilidad de otro Cáncer? Juntos se entenderán sin palabras y encontrarán el apoyo y la complicidad que necesitan.

Horóscopo para Leo

Tus asuntos comienzan a moverse y a tomar el rumbo que quieres, y vas a concretar cuestiones económicas muy favorables para tus intereses. Mercurio, muy bien aspectado hasta el día 9, te ayuda a desarrollar tus ideas y proyectos y a ponerlos en marcha. Estás en un momento muy estimulante y positivo, y puedes vivir algo diferente que anime tu vida. Lánzate sin miedo.

Números de la suerte: 5 y 3.

5 y 3. Signos afines: la suerte te va a acompañar si tienes a tu lado a un Aries, signo de fuego como tú, ya que a los dos les sobra arrojo y vitalidad. Y si el Cosmos pone en tu camino a un Escorpio, ambos van a aprender mucho uno del otro y puede ayudarte a contactar con tus emociones más instintivas.

Horóscopo para Virgo

Muchas felicidades. El Sol en tu signo te regala momentos muy afortunados que te van a ayudar a vencer tus dudas. Además, el día 9 el planeta Mercurio ingresa en tu signo y destacarás por tu inteligencia y tus buenas ideas. Son días fantásticos para realizar con éxito exámenes y entrevistas de trabajo. Es posible que des una segunda oportunidad a alguien que quieres.

Números de la suerte: 9 y 8.

9 y 8. Signos afines: es posible que junto a un Capricornio puedas celebrar todos tus éxitos. Aunque es verdad que tú necesitas planear con tiempo cada uno de tus movimientos, en este momento de tu vida la personalidad de un Géminis, tan cambiante e imprevisible, puede seducirte hasta límites insospechados.

Horóscopo para Libra

Ese carisma y sensualidad que posees están más acentuados que nunca con el tránsito del planeta Venus por tu signo. Vas a enamorar a quien quieras y será difícil que puedan negarte algo. Sabrás distinguir lo que es valioso en la vida y sacarás provecho a las circunstancias. Vienen ingresos económicos que no esperabas y sabrás organizarte y gastar mejor.

Números de la suerte: 0 y 2.

0 y 2. Signos afines: si eres perseverante, vas a conseguir llevarte a tu terreno a Tauro y puedes organizar una salida al aire libre. Cuando aparece en tu camino un Aries, signo opuesto a ti, tienes asegurada una buena dosis de energía y vitalidad. Un Aries nunca va a dejar que el destino decida por ti.

Horóscopo para Escorpio

La Luna Creciente en tu signo, los días 7 y 8, te ayuda a afrontar con decisión algo que te duele y a cerrar viejas heridas que te generan culpa. No te consideres el único responsable de todo cuanto ocurre y comparte tus inquietudes para sentirte mejor. Te conviene ser más práctico y poner freno a tus fantasías. Rodéate de personas positivas que suman y aléjate de tensiones.

Números de la suerte: 5 y 6.

5 y 6. Signos afines: Virgo va a conseguir regular tus emociones, serenar tu espíritu inquieto y que te olvides un poco de todas esas responsabilidades y cargas. Estos días, junto a Leo podrás vivir la vida como si de un viaje de aventuras se tratase.

Horóscopo para Sagitario

Con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 11, no te va a faltar energía para tomar las riendas de tu vida y cambiar de rumbo, si es lo que deseas. Es el momento de hacer las cosas como realmente quieres y de poner límites a los que intentan controlarte. Tu vida se activa y debes aprovechar el momento para pasar a la acción y tomar decisiones clave.

Números de la suerte: 6 y 9.

6 y 9. Signos afines: con Acuario están llamados a entenderse. Juntos no van a aburrirse nunca, y siempre se van a tener el uno al otro en los momentos complicados. Y si estos días te encuentras con situaciones que te cuesta controlar, tener a tu lado a Tauro, sereno y apacible, va a ser el mejor regalo que la vida puede brindarte.

Horóscopo para Capricornio

Estás lleno de energía, de ilusiones, de planes, y te van a sorprender los buenos resultados que vas a obtener. Te lo mereces porque nunca te rindes y tu capacidad de superación no tiene límites. Algún proyecto que tienes en mente va a cristalizar y te hará ilusionarte. El 12 y 13 la Luna en tu signo te regala unos días mágicos y muy favorables para tus intereses.

Números de la suerte: 2 y 8.

2 y 8. Signos afines: en Aries puedes encontrar eso que a ti te falta: espontaneidad y ritmo. No obstante, hay que recordarle que debe tener paciencia si ve que te cuesta abrir tu corazón. Estos días también vas a congeniar de maravilla con otro Capricornio, que te entiende mejor que nadie.

Horóscopo para Acuario

El Cuarto Creciente te revitaliza y te empuja a darlo todo. No dejarás de innovar y de buscar nuevas vías para que tus planes sean una realidad. Pero recuerda que la reflexión será tu mejor consejera y te ayudará a evitar situaciones en las que las prisas te pueden llevar a cometer errores. Tu espíritu dinámico y abierto hará que te relaciones de maravilla y conozcas gente nueva.

Números de la suerte: 1 y 4.

1 y 4. Signos afines: cuando te encuentras con Piscis hay una conexión especial. Estos días va a atraerte su personalidad misteriosa, su forma de hablar, de sonreír, su gran generosidad. Leo es tu signo opuesto en la rueda zodiacal y puede aportarte calidez, vitalidad y optimismo.

Horóscopo para Piscis

Con el riguroso planeta Saturno retrógrado en tu signo, puedes sentir que la vida se te pone un poco cuesta arriba, pero vas a vivir buenos momentos que te ayudarán a olvidarte de las preocupaciones. Déjate llevar, y no te aferres a lo cómodo y conocido que puede impedirte avanzar. Algo que te preocupa se va a solucionar, pero no hagas cambios que no hayas meditado con calma.

Números de la suerte: 6 y 0.

6 y 0. Signos afines: estos días un Géminis va a darte herramientas para que puedas gestionar brillantemente cualquier problema o imprevisto. Junto a un Escorpio te sentirás como pez en el agua y vivirás momentos inolvidables.

