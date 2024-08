Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 17 al 23 de agosto, signo por signo

Todo el zodiaco se encuentra bajo el influjo de la Luna Llena que tuvo lugar el lunes 19 en el signo de Acuario. Esa energía nos hace ser muy originales pero también un toque rebeldes, impulsándonos a superar cualquier desafío que surja en nuestra vida.

El jueves 22 el Sol abandona el signo de Leo para ingresar en Virgo, y su energía va a contribuir a que estemos todos con una mente muy práctica y detallista. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) se van a ver super favorecidos por esta energía y por la de Venus, el planeta del amor, que transita también por Virgo.

El guerrero Marte sigue transitando por Géminis y los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) tienen energía a raudales para afrontar cualquier reto que surja. Al mismo tiempo, Mercurio continúa retrógrado y afecta los viajes y la comunicación: a lo mejor decimos lo que no debemos o no tenemos ganas de hablar.

Esperanza Gracia 21-05-24 Esperanza Gracia anunció que la temporada de Virgo comienza el 22 de agosto. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Aries

Las frustraciones del pasado no te han hecho desfallecer, y es que tú te creces ante los retos, y ahora te vas a ilusionar con un futuro esperanzador y con los cambios que van a llegar. La Luna Llena te puede traer nuevos amigos que pongan una nota de color en tu vida. El 22 y 23 son tus días mágicos y la Luna en tu signo puede concederte un deseo. Pídeselo.

Números de la suerte: 1 y 9.

1 y 9. Signos afines: tu espontaneidad y tu forma de disfrutar de la vida sin preocupaciones va a ser un estímulo maravilloso para Capricornio, que va a poner estabilidad y orden en tu agitada vida. De Piscis te va a atraer mucho su empatía y compasión. Van a tener una conexión emocional muy fuerte.

Horóscopo para Tauro

Puedes sentirte decepcionado porque no has conseguido algo que anhelas, pero esta Luna Llena es muy exitosa para ti y puede traerte una grata sorpresa, ayudándote a liberarte de ataduras que no te dejan ser feliz. Mantener tus ideas a toda costa no te conviene. Ceder un poco, aunque creas que tienes la razón, te dará mejores resultados.

Números de la suerte: 1 y 7.

1 y 7. Signos afines: con Libra compartes planeta regente, Venus, lo que contribuye a que se complementen y compartan muchas aficiones. Con Escorpio son opuestos en la rueda zodiacal y sienten de manera muy diferente, pero saben que juntos son mejores y tienen éxito en la vida.

Horóscopo para Géminis

Notas la traición de algunas personas de tu entorno. Aprovecha la energía de la Luna Llena para alejarte de ellas y de sus envidias. Si has acumulado tareas o asuntos por resolver que te tienen intranquilo, ahora podrás tomar las riendas y ponerte al día. Con Júpiter en tu signo, la suerte puede aparecer inesperadamente para que superes tus preocupaciones con alegría.

Números de la suerte: 5 y 8.

5 y 8. Signos afines: con Aries forman un buen tándem porque ambos poseen esas dosis de talento y pasión necesarias para alcanzar el éxito y conseguir lo que desean. De Escorpio te atrae mucho su intensidad, así como su misterio y magnética personalidad, y disfrutarás mucho indagando en su mundo de emociones.

Horóscopo para Cáncer

Esta Luna Llena disipa las tristezas y desengaños que has podido sufrir. Vas a estar lleno de ideas, y no habrá nada que te desaliente si quieres conseguir algo. Harás felices a los que te rodean casi sin proponértelo y serás un gran apoyo para quien te necesite. Tu generosidad se verá recompensada. Tendrás buenas ideas para encauzar tu economía y controlar los gastos.

Números de la suerte: 3 y 6.

3 y 6. Signos afines: con Virgo te entiendes a las mil maravillas. Entre ustedes surge enseguida una complicidad especial y el deseo de agradarse y protegerse mutuamente. Nadie mejor que Cáncer para entender a otro Cáncer: sabrán lo que sienten con tan solo una mirada y tendrán el mejor apoyo y sostén.

Horóscopo para Leo

Con el Sol en tu signo hasta el día 22 y la Luna Llena del día 19 enfrente de tu signo, vienen cambios positivos a tu vida y elegirás sin titubear lo que más te conviene, sin renunciar a tus emociones y expresando tu amor y tus sentimientos. Tu vida será sorprendente, y olvidarás la palabra rutina. Tu ingenio y confianza en ti mismo van a hacer que llegues muy lejos.

Números de la suerte: 7 y 9.

7 y 9. Signos afines: te vas a sentir profundamente atraído por el orden y el sentido práctico de Tauro, que va a poner una nota de equilibrio y armonía en tu caótico mundo. Con Cáncer puedes encontrar el equilibrio perfecto ya que su sensibilidad y emotividad te ayudarán a desplegar esa generosidad que anida en tu interior.

Horóscopo para Virgo

Muchas felicidades. El Sol ingresa en tu signo el día 22 y comienza tu periodo mágico. Tu buen humor y optimismo repercutirán en tus relaciones y tu vida se verá favorecida. Con Venus en tu signo, la suerte te sonríe en el amor y vas a disfrutar de un carisma muy atrayente. Tus relaciones sentimentales mejoran y te verás liberado de tensiones pasadas.

Números de la suerte: 8 y 9.

8 y 9. Signos afines: estos días vas a sentirte fascinado por la personalidad original, innovadora y muy humanitaria de Acuario. De Leo te va a atraer mucho su audacia, su entusiasmo, su capacidad para apasionarse por todo lo que hace, y aunque tienen personalidades muy distintas, se van a complementar de maravilla.

Esperanza Gracia, horóscopo 26-03-24 Esperanza Gracia reveló que Leo encabeza el ranking semanal. Captura de pantalla YouTube

Horóscopo para Libra

Los momentos grises que han empañado tu vida desaparecen con la energía de esta Luna Llena, que atrae el amor y la suerte, y te abre las puertas del éxito. Puedes conocer a personas creativas que te ayuden a enfocar lo que te preocupa desde otra perspectiva. Evita darles demasiada importancia a las opiniones ajenas y piensa que solo tienes una vida por vivir.

Números de la suerte: 6 y 9.

6 y 9. Signos afines: con Tauro compartes planeta regente, Venus. A ambos les encanta disfrutar de los placeres de la vida y aprecian el valor de las cosas sencillas. Con Leo la combinación es fascinante y hay una atracción mutua. Cuando coinciden, la pasión es inmensa y pueden formar una relación fuerte y duradera.

Horóscopo para Escorpio

Tienes entre manos algunos asuntos sin resolver que te agobian, pero encontrarás soluciones y recuperarás la tranquilidad. Esta Luna Llena favorece el entorno familiar y te ayuda a centrarte en lo que te une a los tuyos y a relativizar un poco lo que los separa. En el amor, deja a un lado las preocupaciones porque no tienen la importancia que tú les das.

Números de la suerte: 2 y 0.

2 y 0. Signos afines: nadie mejor que tú para indagar en el mundo oculto y vulnerable de Géminis, ya que consigues despertar sus sentimientos. Con Acuario compartes un carácter fuerte y potente que los puede hacer chocar en ocasiones, pero también los une la lealtad y una gran integridad.

Horóscopo para Sagitario

Esta Luna Llena despierta tus ansias viajeras, y tu talante aventurero te dispondrá a vivir nuevas experiencias que te alejarán de la rutina. El planeta Mercurio retrógrado en tu signo puede dar pie a malentendidos. Atento para que no te perjudiquen. Da tiempo al tiempo y tómate la vida con calma antes de decidirte por algo.

Números de la suerte: 4 y 0.

4 y 0. Signos afines: en Virgo puedes encontrar al amigo que te ayudará a dar soluciones prácticas a tus problemas y a resolver esos pequeños conflictos que pueden surgir en tu entorno. Y Escorpio puede ser tu gran maestro si necesitas cerrar una etapa de tu vida oscura y no tienes el coraje de hacerlo.

Horóscopo para Capricornio

La Luna Llena te invita a cerrar asuntos del pasado que te hacen daño para seguir tu camino ligero de equipaje. Lo mejor que puedes hacer es olvidar y perdonar. Cuanto antes dejes las dudas y los temores de lado, más rápido avanzarás. Puedes recibir un dinero con el que no contabas, y, si quieres un cambio profesional, ahora podrás hacerlo.

Números de la suerte: 2 y 5.

2 y 5. Signos afines: si deseas sumergirte en un mundo de fantasías y ensueño, junto a Piscis podrás descubrir todo un universo donde perderte y olvidarte de lo que te hace sufrir. Puedes sentir una atracción magnética por el fuego y la pasión de Aries, y vas a encontrar en él inspiración, fuerza, brillo y alegría de vivir.

Horóscopo para Acuario

La Luna Llena en tu signo, el día 19, potencia tu creatividad y contribuye a que estés espontáneo y abierto, con ganas de disfrutar y exprimir cada instante. Expresar lo que sientes no siempre te resulta fácil, pero esfuérzate por hacerlo porque la magia puede surgir de pronto. Es un buen momento para transmitir tu energía y tu visión positiva de la vida.

Números de la suerte: 8 y 1.

8 y 1. Signos afines: estos días te seducirán al instante todo tipo de propuestas inesperadas que te haga el osado e intrépido Aries. Y con el signo de Sagitario puedes vivir experiencias donde la diversión y las risas están garantizadas. Juntos, no van a aburrirse nunca.

Horóscopo para Piscis

Has aguantado mucho, pero ha llegado la hora de tomar decisiones que pueden incomodar a los que te rodean. Es tu vida y tú eres el que tienes que elegir tu camino. La Luna en tu signo, los días 20 y 21, te protege y te ayuda a tomar las riendas, pensando solo en ti. Huye de las tensiones y mantente en un discreto segundo plano para que nada te arrebate la serenidad que tanto necesitas.

Números de la suerte: 3 y 8.

3 y 8. Signos afines: vas a querer acortar distancias con Géminis, y captar su atención no te va a costar ningún esfuerzo. Eso sí, debes contar con un gran poder de improvisación para mantenerlo entretenido. Puedes encontrar en Capricornio al compañero perfecto para superarte y crecer en todos los ámbitos de la vida.

Embed - HORÓSCOPO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2024 | ESPERANZA GRACIA

El ranking de signos de Esperanza Gracia para la semana del 17 al 23 de agosto